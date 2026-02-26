Báo Ảnh Việt Nam

Quelques festivals et courses hippiques traditionnels au Vietnam

Issus des activités communautaires populaires, pratiqués comme loisir ou comme sport, des festivals et courses hippiques traditionnels au Vietnam reflètent le mode de vie et la culture uniques des communautés.
    

 

Élections législatives et locales : conférence nationale sous la présidence du chef du Parlement

La conférence nationale consacrée au déploiement des travaux électoraux relatifs aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, organisé en présentiel au siège de l’organe législatif, a été diffusé en direct vers 34 points de relais au niveau provincial et 3.321 points au niveau communal à travers tout le pays.
