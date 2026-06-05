Quatre universités vietnamiennes progressent dans les classements mondiaux

Quatre universités vietnamiennes ont amélioré leur classement dans le dernier palmarès du Centre for World University Rankings (CWUR). Les six établissements vietnamiens figurant dans le classement se maintiennent parmi les 10 % meilleures universités mondiales.

Un bâtiment du campus de l'Université de médecine de Hanoï, qui a enregistré la plus forte progression parmi les établissements vietnamiens dans le dernier classement mondial des universités CWUR, gagnant 44 places pour se hisser au 1 835e rang mondial. Photo courtoisie de l'université

Les six établissements vietnamiens classés par le CWUR en 2026 sont l'Université Duy Tan, l'Université Ton Duc Thang, l’Université nationale de Hanoi (VNU-Hanoi), l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU- Hô Chi Minh-Ville), l'Université de médecine de Hanoï et l'Université des sciences et technologies de Hanoï.



Selon le classement mondial des universités CWUR 2026, publié le 1er juin, l'Université Duy Tan reste l'établissement vietnamien le mieux classé, gagnant 33 places pour atteindre le 936e rang mondial et se classant parmi les 4,4 % meilleures universités au monde.



L'Université de médecine de Hanoï a enregistré la plus forte progression parmi les établissements vietnamiens, gagnant 44 places pour se hisser au 1 835e rang. L'Université Ton Duc Thang et l'Université des sciences et technologies de Hanoï ont également progressé, respectivement de neuf et 19 places.



Parallèlement, l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville a chuté de plus de 90 places pour se retrouver au 1 367e rang, tandis que l'Université nationale du Vietnam à Hanoï a reculé de trois places pour se classer 1 219e.



CWUR a évalué plus de 21 200 universités à travers le monde et a établi un classement des 2 000 meilleures institutions.



Ce classement repose sur la qualité de l'enseignement, l'employabilité des anciens élèves, la qualité du corps professoral et les performances en recherche, cette dernière étant le critère prépondérant.



Au niveau mondial, le top 5 des universités reste inchangé par rapport à l'année dernière : l'Université Harvard arrive en tête, suivie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), de l'Université Stanford, de l'Université de Cambridge et de l'Université d'Oxford.



Ces derniers résultats confirment la présence croissante des universités vietnamiennes dans les classements internationaux.



Plus tôt cette année, 11 établissements vietnamiens figuraient dans le classement des universités asiatiques du Times Higher Education, tandis que 13 apparaissaient dans le classement mondial des universités QS par sujet. - VNA/VI