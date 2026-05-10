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Quatre premiers mois de 2026: le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 8,8 millions

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril 2026, le pays a accueilli 2,03 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre porte le total des touristes étrangers pour les quatre premiers mois de l'année à 8,8 millions, soit une augmentation de 14,6% en glissement annuel, permettant d'atteindre 35% de l'objectif de 25 millions d'arrivées pour 2026.
    

 

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