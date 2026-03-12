Quatre nouvelles écoles de Cân Tho reçoivent le LabelFrancÉducation

Cérémonie de remise du LabelFrancÉducation, une marque d’excellence décernée aux meilleurs établissements bilingues pour la qualité de leur enseignement du français, au lycée Châu Van Liêm. Photo: VNA

Une délégation conduite par le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Etienne Ranaivoson, a effectué une visite de travail à Cân Tho, mercredi 11 mars, où elle a assisté à la cérémonie de remise du LabelFrancÉducation, une marque d’excellence décernée aux meilleurs établissements bilingues pour la qualité de leur enseignement du français, au lycée Châu Van Liêm.



Avec cette nouvelle reconnaissance, la ville du delta du Mékong compte désormais six écoles labellisées LabelFrancÉducation. Il s’agit du lycée Châu Van Liêm, du collège Luong Thê Vinh, de l’école primaire Ngô Quyên et de l’école primaire Mac Dinh Chi, reconnus en 2026. Le lycée pour élèves surdoués Ly Tu Trong et l’école primaire Trân Quôc Toan avaient déjà obtenu ce label.



Le LabelFrancÉducation est un certificat de qualité délivré par le gouvernement français aux établissements scolaires à l’étranger qui contribuent positivement au développement de la langue et de la culture françaises. Plus de 600 établissements dans le monde ont obtenu ce label, dont 21 au Vietnam.



Nguyên Thi Ngoc Diêp, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a déclaré que ce prestigieux label reconnaît les efforts constants des écoles locales et atteste de la qualité de l’enseignement bilingue vietnamien-français dans la ville. Elle a ajouté que cette réussite témoigne de l’engagement de Cân Tho à promouvoir la langue et la culture francophones et à construire un environnement d’apprentissage multiculturel.



Etienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le consul général Ranaivoson a souligné que, forte de relations franco-vietnamiennes solides, la France souhaite renforcer sa coopération avec les collectivités vietnamiennes, et notamment Cân Tho, dans des secteurs prioritaires tels que l’éducation et la santé.



La reconnaissance de six écoles dans le cadre du programme Label FrancÉducation devrait dynamiser la coopération éducative entre les établissements français et ceux de Cân Tho, contribuant ainsi au développement des ressources humaines et au renforcement des liens d’amitié entre les deux pays. – VNA/VI