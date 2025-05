Quatre footballeurs vietnamiens sélectionnés dans l'équipe ASEAN All-Stars pour affronter Manchester United

Les footballeurs vietnamiens Nguyên Hoang Duc, Nguyên Van Vi, Nguyên Hai Long et Dô Duy Manh rejoindront l'équipe des ASEAN All-Stars, qui disputera un match amical contre Manchester United

Les footballeurs vietnamiens Nguyên Hoang Duc, Nguyên Van Vi, Nguyên Hai Long et Dô Duy Manh rejoindront l'équipe des ASEAN All-Stars, qui disputera un match amical contre Manchester United, a annoncé ce jeudi 8 mai à Hanoï la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Ce match s’inscrit dans le cadre de la Maybank Challenge Cup et se déroulera le 28 mai au stade Bukit Jalil, à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Initialement, selon une annonce de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF), trois joueurs vietnamiens avaient été sélectionnés : Dô Duy Manh (club de Hanoï), Nguyên Hoang Duc (club de Ninh Binh) et Nguyên Quang Hai (club de la Police de Hanoï).

Toutefois, en raison d’un calendrier de compétition très chargé, notamment la finale de la Shopee Cup 2024/2025 – le championnat des clubs d’Asie du Sud-Est –, le milieu de terrain Nguyên Quang Hai avait dû se retirer afin de se concentrer sur les objectifs de son club.

L’entraîneur sud-coréen Kim Sang-sik, à la tête de la sélection vietnamienne, dirigera également l’équipe des ASEAN All-Stars. Cette nomination récompense son succès lors de la Coupe Mitsubishi Electric de l’ASEAN 2024.

Pour remplacer Nguyên Quang Hai, Kim Sang-sik a proposé la sélection du milieu de terrain Nguyên Hai Long (club de Hanoï) et du défenseur Nguyên Van Vi (club de Nam Dinh).

Ces quatre joueurs ont été choisis en raison de leurs performances récentes et de leur professionnalisme.

Le match entre les ASEAN All-Stars et Manchester United a pour objectif de lever des fonds au profit de la Fondation Al-Sultan Abdullah (YASA), une organisation caritative malaisienne.

L’équipe des ASEAN All-Stars sera composée des meilleurs joueurs issus des 12 fédérations membres de l’AFF, illustrant ainsi la diversité et la force collective du football en Asie du Sud-Est.

Grâce au soutien de ProEvents, de la Fédération malaisienne de football (FAM) et du sponsor principal Maybank, la Maybank Challenge Cup promet d’être l’un des événements sportifs les plus marquants et inoubliables de l’année. – VNA/VI