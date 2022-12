Quatre Casques bleus vietnamiens partent pour la République centrafricaine

Le ministère de la Défense a tenu vendredi 16 décembre à Hanoi une cérémonie pour présenter les décisions du président Nguyên Xuân Phuc d’envoyer quatre officiers militaires à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Le lieutenant-colonel Pham Quang Thiêu, le commandant Nguyên Văn Hiên, le commandant Vu Duc Nhiên et le sous-capitaine Pham Tiên Long partiront en mission en République centrafricaine en remplacement de quatre autres qui ont terminé leur mandat.



Ils sont sélectionnés parmi des officiers ayant répondu aux exigences en termes de capacité, de qualification militaire, de connaissances de maintien de la paix de l’ONU, de compétences en langues étrangères et de santé, a fait savoir le général de brigade Hoàng Kim Phung, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix.



Remettant les décisions aux officiers, le général de corps d’armée Phung Si Tân, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV), a demandé aux soldats de la paix de suivre sérieusement les positions et la politique étrangère du Parti, de l’État et de l’APV, les règlements de l’ONU et les lois du pays hôte.

Il a exhorté les officiers à poursuivre la tradition de la force de maintien de la paix vietnamienne, à maintenir la solidarité interne et l’unité avec leurs homologues étrangers et le peuple du pays hôte, et à accomplir les tâches assignées, en aidant à promouvoir les opérations de maintien de la paix du Vietnam de manière plus professionnelle et efficace.



Au nom des officiers, le lieutenant-colonel Pham Quang Thiêu s’est engagé à accomplir les tâches assignées et à assurer la sécurité absolue de tous les aspects en République centrafricaine.