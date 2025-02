Quarante-deux critères pour évaluer l’efficacité des investissements étrangers au Vietnam

Le Premier ministre a signé une décision publiant un ensemble de critères destinés à évaluer l’efficacité des investissements étrangers au Vietnam.



Ce cadre s’applique aux investissements directs étrangers, conformément aux formes définies à l’article 21 de la Loi sur les investissements. Il comprend 42 indicateurs, dont 29 indicateurs économiques, 8 indicateurs sociaux et 5 indicateurs environnementaux.

Une entreprise à participation étrangère installée dans la province de Bac Ninh. Photo: VietnamPlus

Les 29 indicateurs économiques sont regroupés en six catégories, incluant les critères relatifs à la taille et à la contribution au développement socio-économique de la zone bénéficiaire, les critères technologiques, ainsi que les critères mesurant la contribution à l’amélioration de la capacité d’innovation du Vietnam, etc.



Les 8 indicateurs sociaux, divisés en trois groupes, visent à évaluer la création d’emplois et les revenu des travailleurs, l’égalité des sexes, ainsi que le respect des lois.



Enfin, les 5 indicateurs environnementaux servent à évaluer l’impact des projets d’investissements étrangers sur l’environnement ainsi que les mesures prises par les entreprises pour le protéger. -VNA/VI