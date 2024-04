Quarante-cinq villes et provinces publient des plans de développement des services logistiques

usqu'à présent, 45 villes et provinces au niveau central ont publié des plans de développement des services logistiques, tandis que 47 villes et provinces ont rendu compte de la mise en œuvre d'activités logistiques au cours de l'année dernière.

Photo d'illustration : THACO

Neuf villes et provinces ont organisé des conférences pour promouvoir les investissements et développer les services logistiques provinciaux, et cinq provinces et villes ont organisé une formation aux connaissances en logistique pour les fonctionnaires locaux.L'Agence du commerce extérieur (AFT) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce a tenu la semaine dernière une réunion avec les départements municipaux et provinciaux de l'industrie et du commerce concernant la gestion par l'État du secteur logistique à Hanoï.S'exprimant à l'ouverture de la réunion, le directeur de l'AFT, Nguyen Anh Son, a déclaré qu'avec une situation géopolitique particulière dans une zone de développement dynamique du monde, ainsi qu'une intégration de plus en plus profonde avec l'économie mondiale, le taux de croissance de l'import-export et du commerce électronique du Vietnam était toujours à deux chiffres.Le Vietnam est en train de devenir une destination attractive pour les activités logistiques dans la région Asie-Pacifique, a ajouté Nguyen Anh Son.Le rapport de la Banque mondiale publié l'année dernière a montré que le Vietnam se classait au 43ème rang de l'indice d'efficacité logistique, dans le top cinq de l'ASEAN après Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, et au même rang que les Philippines.Parallèlement à cela, le taux de croissance annuel moyen de la logistique vietnamienne était de 14 à 16%, ce qui a contribué de manière importante à porter le chiffre d'affaires total des exportations et des importations du Vietnam à 638 milliards de dollars l'année dernière.Les services logistiques du Vietnam ont non seulement contribué de manière significative au développement économique du pays, mais ont également joué un rôle important dans la création d'un réseau de transport efficace, reliant le commerce intérieur aux marchés internationaux, a-t-il déclaré.Lors de la réunion, Vu Bich Hao, directrice adjointe du Département de l'industrie et du commerce de la province de Ba Ria - Vung Tau, a souligné que les services logistiques dans la province étaient très divers, y compris le transport, l'entreposage et d'autres services de soutien.La province compte actuellement plus de 300 entreprises fournissant des services de transport de marchandises et des services d'entreposage logistique, selon la responsable.Concernant les infrastructures logistiques portuaires, Ba Ria - Vung Tau compte 69 ports prévus. Parmi eux, 50 projets sont en exploitation avec une longueur totale de quai de 17 735 mètres et une capacité nominale totale de 180 millions de tonnes par an et huit ports à conteneurs d'une capacité de 8,3 millions d'EVP par an.Le cluster portuaire Cai Mep – Thi Vai est le principal cluster portuaire du port maritime de Ba Ria - Vung Tau. Il y a actuellement 24 projets en exploitation avec une longueur de quai de 10 988 mètres et une capacité nominale totale de 155 millions de tonnes par an.Il a le potentiel de devenir une porte d'entrée importante non seulement pour le Vietnam mais aussi pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré Vu Bich Hao.Pour améliorer la compétitivité et développer le secteur de la logistique, elle a proposé que le ministère de l'Industrie et du Commerce continue d'améliorer les politiques et les lois sur les services logistiques ; des orientations particulièrement détaillées sur la gestion de l'État dans le domaine de la logistique pour servir de base juridique aux localités à déployer et à mettre en œuvre.- VNA/VI