Quang Tri s’efforce de rétablir la circulation après de fortes pluies

Une section de la route nationale traversant Quang Tri est sous les eaux. Photo: VNA

La province de Quang Tri, dans le Centre du Vietnam, fait face aux lourdes conséquences des récentes pluies torrentielles qui ont gravement endommagé ses infrastructures de transport, provoquant de multiples glissements de terrain et inondations.

Ces perturbations ont paralysé la circulation sur plusieurs routes nationales et provinciales, ainsi que sur de nombreux axes ruraux essentiels à la vie quotidienne des habitants.



Selon les dernières données communiquées par le Comité directeur provincial de la défense civile, à 6h du matin le 4 novembre, la situation demeure préoccupante : plus de 164 zones ont été inondées et 51 points de glissements de terrain ont été recensés. Les inondations ont directement touché 5 167 foyers, soit 15 637 personnes, dont 198 foyers (850 individus) se trouvent isolés. En outre, 103 établissements scolaires ont dû suspendre leurs cours, affectant 28 513 élèves.



Face à l’urgence, les autorités locales et les forces d’intervention rapide sont pleinement mobilisées. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur les sites des glissements de terrain le long des axes routiers majeurs afin d’entreprendre les travaux de déblaiement et de rétablissement temporaire de la circulation. Des panneaux de signalisation et des barrières de sécurité ont été installés aux points critiques, tandis que des agents sont déployés 24h/24 pour orienter les usagers et prévenir tout risque d’accident.



Les prévisions météorologiques pour les six prochaines heures (de 6h à 12h le 4 novembre) annoncent une diminution significative de l’intensité et de l’étendue des pluies sur la province. Néanmoins, les autorités de Quang Tri appellent l’ensemble des unités et localités à maintenir une vigilance accrue et à actualiser en continu les informations relatives aux catastrophes naturelles, aux précipitations et aux inondations. Parallèlement, elles doivent se tenir prêtes à activer les plans d’évacuation et de relocalisation des habitants vivant dans les zones à haut risque, si la situation l’exige. – VNA/VI