Quang Tri restaure ses sites de guerre pour le tourisme de la paix

Le monument national spécial et les sites commémoratifs de l'ancienne citadelle de Quang Tri devraient couvrir environ 454 hectares, répartis dans la zone environnante. Photo : VNA

La province de Quang Tri a achevé le projet de restauration et de mise en valeur du site classé monument national spécial de l’ancienne Citadelle de Quang Tri ainsi que d’autres lieux liés à l’événement des 81 jours et nuits de combats en 1972, afin d’accueillir les visiteurs et de servir le Festival pour la paix de 2026.



Le projet a été mis en œuvre sur trois sites : l’ancienne Citadelle de Quang Tri, l’école Bô Dê et l’église Long Hung.



L’objectif du projet est de préserver, restaurer et valoriser la valeur historique de ces sites, contribuant ainsi à l’éducation au patriotisme des générations et à la création d’un point fort pour le tourisme de la paix. De nombreux éléments de l’ancienne citadelle ont été consolidés et rénovés, notamment les berges du lac, les murs d’enceinte, les routes intérieures, la porte arrière (Công Hâu) et la prison de Quang Tri.



Le site de l’école Bô Dê, l’un des rares bâtiments subsistant de l’été 1972, a également été restauré selon le principe de préserver au maximum les éléments d’origine. L’école fut autrefois une base d’activité révolutionnaire et un lieu de refuge pour les soldats pendant les 81 jours et nuits de combats. L’ouvrage a été consolidé, les surfaces nettoyées et protégées contre la mousse et l’humidité, tout en conservant son architecture initiale.



L’église Long Hung, qui fut un point d’appui stratégique des forces de libération en 1972, a elle aussi été restaurée et consolidée pour éviter sa dégradation, avec l’amélioration du système de drainage et de l’éclairage.



Selon le secteur de la culture et du tourisme de Quang Tri, ces sites deviendront des destinations importantes lors du Festival pour la Paix 2026. Auparavant, le Premier ministre a approuvé la mission d’élaborer un plan de conservation et de restauration de ce complexe patrimonial sur une superficie de 454 hectares, reliant les sites historiques le long de la rivière Thach Han pour former un vaste espace historique et culturel.



Le projet d’aménagement vise à créer un « musée à ciel ouvert », permettant aux visiteurs de revivre l’histoire depuis la rivière Thach Han jusqu’à l’ancienne Citadelle de Quang Tri et aux sites satellites tels que l’école Bô Dê et l’église Long Hung. Parallèlement, la zone du quai dédié au lâcher de fleurs et les espaces autour des sites seront élargis afin d’accueillir les activités commémoratives, les festivals et de développer les infrastructures touristiques.



Le projet devrait contribuer à renforcer la position de Quang Tri sur la carte du tourisme international, tout en diffusant un message de renaissance et d’aspiration à la paix du peuple vietnamien. – NDEL/VI