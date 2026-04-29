Quang Tri: Cérémonie de lever du drapeau pour la réunification nationale

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des délégués relâchent des colombes sur le pont de Hien Luong. Photo : VNA

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026), une cérémonie solennelle de lever du drapeau intitulée « Réunification nationale » s’est tenue le 29 avril sur le site historique national spécial de Hien Luong – Ben Hai, dans la province de Quang Tri.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, y a assisté.



La cérémonie constitue un moment solennel pour rappeler le parcours historique héroïque de la nation et exprimer la profonde reconnaissance envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance, la liberté et l’intégrité territoriale du pays.

Lors de l’événement, Nguyen Van Phuong, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti, a rappelé qu’après les Accords de Genève de 1954, la rivière Ben Hai, au 17e parallèle, était devenue une ligne de démarcation militaire provisoire, avec l’espoir de parvenir à des élections générales en vue de la réunification du pays. Toutefois, en raison des manœuvres et des actes de sabotage, les Accords n’ont pas été appliqués, contraignant le pays à subir une division pendant 21 ans.