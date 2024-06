Quang Ninh vise une croissance économique de 9% au premier semestre

La province de Quang Ninh (Nord) s'efforce d'atteindre une croissance de 9% du PIB local au cours du premier semestre 2024.

Elle vise également 1,48 milliard de dollars d’investissement direct étranger (IDE) et plus de 10 millions de visiteurs lors des six premiers mois de l’année.

Au cours des cinq premiers mois, Quang Ninh a accueilli 8,52 millions de visiteurs, soit une hausse de 20% en rythme annuel.

En 2023, la province a continué d’occuper la première place nationale en termes d'indice de compétitivité provinciale (PCI) et d'indice vert provincial (IGP).-VNA/VI