Quang Ninh : Un début d'année record pour le tourisme en 2026

Ouverture de la fête printanière du site de Yen Tu. Photo: VNA

Grâce à une programmation culturelle riche et à des politiques de relance efficaces, la province septentrionale de Quang Ninh a enregistré une croissance record dès les premiers jours de l’Année du Cheval 2026. En seulement neuf jours de congés du Nouvel An lunaire, elle a accueilli plus de 1,1 million de visiteurs, dont 248 000 touristes internationaux.

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, les sites patrimoniaux et spirituels ont connu une forte affluence. La baie d’Ha Long a accueilli environ 79 000 visiteurs, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente, avec une majorité de touristes en provenance d'Europe, des États-Unis, d'Asie du Nord-Est et d'Inde. Le site de Yen Tu a, pour sa part, reçu plus de 170 000 personnes, soit 2,2 fois plus que l'an dernier.

Les autorités provinciales ont mis en œuvre plusieurs mesures d'incitation, notamment la gratuité des billets d'entrée et du stationnement à Yen Tu, ainsi que la souscription d’une assurance pour les visiteurs sur les principaux sites touristiques. Ces initiatives ont reçu un accueil favorable de la part des habitants et des touristes.

Par ailleurs, la gestion des sites a été saluée pour le maintien de l'ordre et de la propreté. Le port international de Ha Long a également confirmé son attractivité en accueillant, dès le premier jour du calendrier lunaire, des navires de croisière transportant environ 2 400 passagers étrangers.

Sur le plan financier, les recettes touristiques générées au cours de ces neuf jours sont estimées à près de 3 200 milliards de dôngs (soit environ 118,5 millions de dollars). Forte de ce démarrage prometteur, Quang Ninh affiche sa détermination à atteindre son objectif annuel de 22 millions de visiteurs en 2026, dont 5,2 millions de touristes internationaux. -VNA/VI