Quang Ninh s’affirme progressivement comme un modèle de développement vert, moderne et créatif

Le secrétaire général To Lam s'exprime. Photo: VNA

S’exprimant lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a salué et hautement apprécié les résultats globaux obtenus ces dernières années par l'organisation du Parti, les autorités et la population de Quang Ninh. Il a souligné que ces acquis ne relevaient pas de succès conjoncturels, mais constituaient l’aboutissement d’un processus de rénovation persévérant et cohérent, fondé sur un esprit d’audace, de responsabilité et d’engagement pour l’intérêt général, forgeant ainsi la crédibilité, la stature et la position de la province dans une nouvelle phase de développement. S’exprimant lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a salué et hautement apprécié les résultats globaux obtenus ces dernières années par l'organisation du Parti, les autorités et la population de Quang Ninh. Il a souligné que ces acquis ne relevaient pas de succès conjoncturels, mais constituaient l’aboutissement d’un processus de rénovation persévérant et cohérent, fondé sur un esprit d’audace, de responsabilité et d’engagement pour l’intérêt général, forgeant ainsi la crédibilité, la stature et la position de la province dans une nouvelle phase de développement.

Face aux exigences d’une nouvelle ère, le secrétaire général a toutefois indiqué que Quang Ninh demeurait confrontée à certaines limites de nature stratégique qui, si elles n’étaient pas identifiées et traitées à temps, pourraient affaiblir son rôle moteur et freiner la dynamique de croissance. Selon lui, l’enjeu ne se limite pas à une croissance rapide et durable, mais réside surtout dans la capacité de la province à assumer un rôle pilote, pionnier et d’entraînement dans plusieurs domaines stratégiques, contribuant ainsi par des expériences concrètes à l’amélioration des orientations et politiques du Parti et de l’État.

Dans la perspective de l’objectif national visant à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le secrétaire général a demandé à Quang Ninh de mettre en œuvre la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti à travers un programme d’action clair, efficace et pragmatique, animé par l’esprit "dire peu, faire beaucoup et aller jusqu’au bout". Ce programme doit définir précisément les acteurs, les étapes, les ressources et les objectifs, assortis d’une répartition claire des responsabilités, de délais et de mécanismes de suivi, tout en évitant la dispersion des priorités. La province est appelée à sélectionner un nombre restreint de "missions d’envergure nationale" afin de créer des modèles exemplaires à fort effet d’entraînement.

Le secrétaire général To Lam (Centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués. Photo: VNA

Le secrétaire général To Lam a souligné que Quang Ninh devait continuer à affirmer son rôle de pionnier, en proposant et en mettant en œuvre avec audace des mécanismes spécifiques en matière de foncier, de finances, d’investissement, de sciences et technologies, ainsi que de développement de l’économie maritime et frontalière, afin d’élargir l’espace de croissance et de créer de nouvelles percées. Les administrations à tous les niveaux doivent prendre l’efficacité du service public et la qualité du développement comme critères d’évaluation, tout en accélérant la réforme des procédures administratives, la transformation numérique, la transparence et la gouvernance fondée sur les données.

Parallèlement, la province est appelée à restructurer son espace de développement selon une approche intégrée, reliant les zones maritimes et insulaires, frontalières, patrimoniales et urbaines au sein d’un écosystème cohérent.

Dans l’esprit du 14ᵉ Congrès du Parti, la province doit poursuivre la réforme institutionnelle en réduisant les procédures administratives et les conditions d’affaires. Parallèlement, elle est appelée à oser l’expérimentation de mécanismes spécifiques, notamment à Van Don et dans la zone de coopération économique transfrontalière Mong Cai–Dongxing, en tant qu’espaces pilotes de politiques publiques, afin de créer de nouveaux moteurs pour le secteur privé provincial tout en apportant des enseignements pratiques à l’amélioration du cadre institutionnel au niveau national.

Le développement vert et durable doit être considéré comme un avantage compétitif de long terme, sans jamais sacrifier l’environnement, le patrimoine ni la qualité de vie de la population au profit d’une croissance à court terme.

Le leader du Parti s’est déclaré convaincu que Quang Ninh continuerait à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, à préserver son statut de province parmi les plus dynamiques du pays et à s’affirmer progressivement comme un modèle de développement vert, moderne, créatif et pleinement intégré à l’économie internationale, contribuant de manière croissante au développement national. -VNA/VI