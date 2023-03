Quang Ninh publie le Plan directeur de la ville de Ha Long jusqu’en 2040

Le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) et le ministère de la Construction ont annoncé le 11 mars le Plan directeur de la ville d’Ha Long jusqu’en 2040, qui a été approuvé par le Premier ministre le 10 février.

Un coin de la ville de Ha Long. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Ha Long, Vu Van Diên, a déclaré que dans le cadre du plan, Ha Long est appelée à devenir une zone urbaine touristique et de services civilisée et conviviale, un centre national de services et de tourisme de classe mondiale avec des services modernes et infrastructures socio-économiques harmonisées.

Son développement durable sera aligné sur les exigences de la croissance verte et de la réponse au changement climatique, avec la baie de Cua Luc comme plaque tournante de la connectivité, en harmonie avec la baie de Ha Long en tant que merveille naturelle du monde et les régions montagneuses au nord de la ville.

En ce qui concerne le développement urbain, la ville devrait avoir une population d’environ 620.000 à 650.000 habitants d’ici 2030 et d’environ 800.000 à 830.000 d’ici 2040.

Ha Long est destinée à être un centre politique, administratif, économique et culturel de la province de Quang Ninh. Il fait également partie de la zone urbaine dynamique élargie de Ha Long, Câm Pha, Quang Yên, Uông Bi et Dông Triêu.

Il s’agit de la plaque tournante globale et multi-industrielle de la province, avec le tourisme, les services, la transformation, la haute technologie, l’exploitation minière, les ports maritimes et l’énergie propre comme industries principales. Le développement de Ha Long est de la plus haute importance pour le développement global de la province.

Le président par intérim du Comité populaire provincial, Cao Tuong Huy, a déclaré qu’entre 2022 et 2025, la ville achèvera le système d’infrastructures urbaines, se lancera dans un développement urbain vert intégré au modèle de ville intelligente, achèvera la construction de voies de transport et d’infrastructures touristiques.

Au cours de la période 2025-2030, l’accent sera mis sur l’amélioration de la qualité de l’espace côtier, en achevant la construction de routes côtières, d’espaces publics et touristiques côtiers.

De 2031 à 2040, il y aura une plus grande connectivité avec les zones voisines telles que les villes de Uông Bi et Câm Pha, la ville de Quang Yên pour créer un espace de développement harmonieux dans le principe de préservation et de maintien des valeurs de la baie de Ha Long. – VNA/VI