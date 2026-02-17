Quang Ninh : premiers visiteurs étrangers du Têt à Mong Cai

Le 17 février, premier jour du Têt du Cheval - Binh Ngo 2026, le poste-frontière international de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh (Nord), a enregistré une affluence soutenue avec l'arrivée des premiers groupes de touristes internationaux en ce début d’année.

Un premier groupe de 200 touristes en provenance chinoise de Nanning a franchi les formalités d’immigration dans une atmosphère chaleureuse et festive. Auparavant, un autre groupe de 55 visiteurs était déjà entré sur le territoire vietnamien dans le cadre d’un circuit organisé avec un visa touristique de dix jours, afin de découvrir Quang Ninh durant le Têt traditionnel.

Vu Van Diên, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Ninh, accompagné des responsables des services sectoriels, s’est rendu sur place pour présider la cérémonie d'accueil. Conformément à la tradition du xông đất (première visite de l'année), les autorités ont offert des fleurs, des enveloppes rouges porte-bonheur (li xi) et leurs meilleurs vœux aux visiteurs, témoignant de l'hospitalité vietnamienne.

Les autorités de la province de Quang Ninh accueillent les premiers touristes étrangers. Photo: VNA

À cette occasion, les responsables provinciaux ont exhorté les services compétents à accélérer l’étude et la mise en place de nouveaux produits touristiques, notamment à l’occasion des fêtes et du Têt, afin de renforcer l’attractivité de la province auprès des visiteurs internationaux.

Selon le comité de gestion des postes-frontières de Quang Ninh, à midi du premier jour du Têt, le poste-frontière international de Mong Cai avait déjà accueilli trois groupes touristiques ainsi que de nombreux visiteurs individuels. Les autorités prévoient qu’environ 1.000 voyageurs franchiront ce point d’entrée au cours de cette première journée de l’Année du Cheval.

Afin d’assurer un passage fluide, rapide et conforme à la réglementation, les forces compétentes maintiennent une permanence 24 heures sur 24, mobilisent l’ensemble des effectifs aux postes stratégiques pour garantir la sécurité et le traitement des formalités, renforcent l’orientation et l’assistance aux voyageurs pour accélérer la complétion des documents, et organisent une répartition des flux ainsi qu’un renforcement du personnel aux guichets d’entrée pour prévenir toute congestion en cas d’arrivée de groupes importants.

L’accueil de délégations nombreuses dès le premier jour de l’année insuffle un élan favorable aux secteurs du tourisme et des services, tout en confirmant le rôle du poste-frontière international de Mong Cai en tant que porte d’échanges majeure reliant le Vietnam à la Chine et à la région.

Pour 2026, la province de Quang Ninh ambitionne une progression significative avec un objectif de plus de 22 millions de visiteurs, dont environ 5,2 millions d’étrangers, et un chiffre d’affaires touristique total estimé à au moins 65 000 milliards de dôngs. -VNA/VI