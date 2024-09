Quang Ninh : le secteur du tourisme sinistré après le passage du typhon Yagi

La zone touristique de Bai Chay, la ville d'Ha Long, était un endroit animé, attirant des touristes nationaux et internationaux, est désormais déserte depuis que le typhon Yagi a déferlé. Photo : VNA

Le typhon Yagi s'est abattu sur la province de Quang Ninh (Nord), causant de lourds dégâts. Son secteur touristique n’est pas exclu. Actuellement, les entreprises et les établissements de tourisme s’efforcent de régler les conséquences afin que leurs activités puissent bientôt revenir à la normale.



La zone touristique de Bai Chay, la ville d'Ha Long, était un endroit animé, attirant des touristes nationaux et internationaux, est désormais déserte depuis que le typhon Yagi a déferlé.



Selon Nguyen Van Tuan, propriétaire du restaurant A105-Bai Chay, ce typhon a causé de lourds dégâts. Le typhon a emporté toute l'énergie et les actifs que sa famille avait utilisés pour bâtir une entreprise opérant dans le centre touristique à Bai Chay. De nombreux restaurants proches les uns des autres se trouvent dans la même situation. Nguyen Van Tuan a émis l'espoir que l’administration et les unités concernées aideront les gens à nettoyer rapidement les décombres le long de la zone touristique de Bai Chay afin que les gens puissent bientôt stabiliser leurs établissements.



Vu Thi Tuyet, propriétaire de 4 kiosques adjacents, s'est sentie triste lorsque ses biens ont été emportés par le typhon. Elle a confié que les personnes travaillant dans le tourisme ces dernières années ont perdu des revenus à cause du COVID-19. Juste après leur rétablissement, ce typhon les a dévastés. Comme les autres propriétaires des établissements touristiques, elle a espéré bénéficier le soutien des autorités et unités compétentes pour restaurer en partie les activités touristiques.



Le typhon Yagi a ravagé de nombreuses entreprises d'hébergement : vitres brisées, toits emportés… Actuellement, ces établissements font des efforts de réparation et de nettoyage.



Dans le district insulaire de Van Don, selon les premières informations, de nombreux établissements d'hébergement ont été partiellement endommagés voire détruits. Le toit du port maritime international d'Ao Tien, le Palais de la planification, le Palais des foires et expositions de Quang Ninh (souvent appelé le Palais des dauphins), le Musée de Quang Ninh ont également été dédommagés...



La province de Quang Ninh, la ville d'Ha Long en particulier, ont été gravement touchées. Pour les entreprises touristiques, à côté des inquiétudes économiques s'ajoutent également celles concernant le recrtuement des ressources humaines pour régler la situation, de nombreux établissements, maisons, usines ravagées nécessitant une importante main-d'oeuvre pour la réparation. Selon des statistiques préliminaires, plus de 20 navires de croisière ont coulé dans la baie d'Ha Long, alussi faudra-t-il du temps pour la réouverture des visites de la baie en navire.



Pour l’heure, aucune statistique sur les dommages causés au secteur touristique. Les difficultés s’accumulent car les entreprises touristiques ont subi à la fois des dégâts matériels et des pertes de revenus dues à l’impossibilité d’accueillir leurs clients.



Actuellement, à Quang Ninh, la circulation orageuse continue de provoquer de la pluie et des vents violents, ce qui rend les travaux de rétablissement immédiats très difficiles. -VNA/VI