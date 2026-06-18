Quang Ninh, Haï Phong et l’Allemagne renforcent leurs perspectives de coopération

Le 17 juin, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam du 15 au 21 juin, le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, a rencontré les dirigeants de la ville de Haï Phong et de la province de Quang Ninh, et s’est rendu à l’hôpital Bach Mai à Hanoï.

Bui Van Khang (à droite), secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Quang Ninh, reçoit le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo : VNA



Dans la province de Quang Ninh, Bui Van Khang, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, lui a présenté les atouts et les réalisations locaux. Il a indiqué que Quang Ninh avait enregistré en 2025 une croissance de 11,89 %, la plus élevée du pays, pour une économie atteignant près de 400.000 milliards de dôngs.



Bui Van Khang a exprimé le souhait que le Bundestag et l’ambassade d’Allemagne au Vietnam favorisent les liens entre Quang Ninh et les partenaires allemands afin d’attirer davantage d’investissements dans les hautes technologies, l’industrie verte, la logistique, les énergies renouvelables et la transformation numérique...



Impressionné par les résultats remarquables enregistrés par Quang Ninh, Bodo Ramelow a salué la vision de développement durable de la province, notamment dans les domaines des infrastructures, du tourisme vert associé à la préservation du patrimoine et de l’attraction d’investissements de qualité.



Il a estimé que cette visite ouvrait de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation, des sciences, des technologies et de la transformation numérique. Il a également affirmé sa volonté de favoriser les échanges entre Quang Ninh et les localités, entreprises et organisations allemandes.



Dans la ville de Haï Phong, le président du Comité populaire municipal, Do Thanh Trung, a accueilli la délégation allemande, soulignant l’importance de cette visite pour le développement du commerce et de la logistique verte.

Selon lui, Haï Phong est aujourd’hui la troisième économie du Vietnam. Forte de ses 4,6 millions d’habitants, elle est la seule localité du pays à avoir maintenu une croissance à deux chiffres durant onze années consécutives.



Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges entre les entreprises, les établissements de formation et les organismes concernés afin de favoriser de nouvelles coopérations dans les secteurs des énergies renouvelables, de la mécanique, de l’industrie manufacturière et du développement de ressources humaines qualifiées.



A l’hôpital Bach Mai, son directeur, le professeur associé et docteur Dao Xuan Co a salué l’expérience de l’Allemagne dans la gestion des systèmes de santé, la formation du personnel infirmier, la prise en charge des personnes âgées et les soins de longue durée.



L’établissement vietnamien a proposé plusieurs axes de coopération prioritaires, dont la mise en place de programmes de coopération stratégique dans les domaines des soins infirmiers et de la prise en charge des personnes âgées avec des partenaires allemands.



De son côté, Bodo Ramelow a salué la qualité de la formation infirmière au Vietnam et indiqué que l’Allemagne souhaitait intégrer ses standards en matière de prise en charge des personnes âgées dans les programmes de formation vietnamiens, avec pour objectif la délivrance de certifications conformes aux normes allemandes.



À cette occasion, les deux parties ont discuté de programmes de coopération à long terme fondés sur le partage d’expertises et de modèles de gestion hospitalière avancés. -VNA/VI