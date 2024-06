Quang Ninh : Ha Long construit la marque « Ville des festivals et des fleurs »

Ha Long (province de Quang Ninh), une ville patrimoniale, vise 10 millions de touristes cette année. Pour développer le tourisme, la ville construit et met en œuvre des projets de reconnaissance de sa propre marque, devenant ainsi une ville des festivals et des fleurs.

Ville des fleurs

Selon le projet « Ha Long – Ville des Fleurs », au cours de la période 2024-2025, la ville construira et rénovera au moins trois routes fleuries investies par l’Etat et rénovera les routes fleuries au centre touristique de la ville grâce aux investissement privés ; modernisera le parc floral d'Ha Long et construira trois nouveaux sites touristiques.

Au cours de la période 2026-2030, la ville élaborera un plan et une feuille de route pour réaliser des projets restants. Objectif : chaque quartier aura au moins un jardin fleuri ou une rue fleurie, un pont fleuri... 100% des agences, bureaux, écoles, organisations touristiques et commerciales de la ville prêteront attention à la plantation de fleurs et d'arbres.

Le budget total pour la mise en œuvre du projet « Ha Long – Ville des Fleurs » pour la période 2024-2025 est supérieur à 43 milliards de dôngs et pour la période 2026-2030, environ 270 milliards de dôngs.

Ville des festivals

Selon le vice-président du Comité populaire de la ville d'Ha Long, Nguyen Ngoc Son, la ville possède des ressources touristiques culturelles et historiques très riches et uniques, avec 96 reliques historiques et culturelles magnifiques, en particulier la baie d'Ha Long, qui a été inscrite à trois reprises au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. La ville compte actuellement 13 fêtes traditionnelles et modernes. Certaines fêtes traditionnelles ont été préservées et promues.

Le projet « Ha Long – Ville des festivals » devrait être mis en œuvre en 2025 dans le but de faire de Ha Long un centre touristique national et international.

Pour mettre en œuvre le projet, Ha Long restaurera et réorganisera un certain nombre de fêtes traditionnelles : la fête du riz nouveau des Tay dans la commune de Dan Chu, les rites du Dai Phan chez les San Diu dans la ville d'Ha Long, le festival de la pagode Loi Am, le festival du temple de Cai Lan ; le festival de la pagode Long Tien.

La ville rehaussera l'ampleur de certaines fêtes traditionnelles telles que le festival du village de Bang Ca, le festival du temple du roi Le Thai To...

La ville organisera de nouveaux festivals et événements touristiques culturels tels que le festival de bateaux-dragons traditionnels et de courses à la voile sportive d'Ha Long ; le festival des fleurs de cerisier et la semaine culturelle japonaise d’Ha Long ; le festival du parachute motorisé et du parapente ; le festival de la pleine lune et spectacle de lumière artistique; la Journée du patrimoine de la baie d'Ha Long ; le festival des fleurs de printemps d'Ha Long...

L'un des points forts de la ville est le de . Il s'agit d'un festival provincial organisé chaque année. En particulier, lors des récentes vacances du et du , carnaval d'Ha Long 2024 a accueilli 198 délégations nationales et étrangères.

Selon le Comité populaire de la ville d'Ha Long, au cours des six premiers mois de 2024, la ville devrait accueillir plus de 5,2 millions de touristes, soit une augmentation de 27 % sur un an. -VNA/VI