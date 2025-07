Quang Ninh : Grande cérémonie de prière pour les victimes du naufrage dans la baie d’Ha Long

Photo : laodong.vn

Organisée par la section de Quang Ninh de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), en coordination avec les autorités locales et les familles endeuillées, la cérémonie a rassemblé des dirigeants provinciaux, des représentants des services concernés, ainsi que plus de 100 bonzes, bonzesses et proches des victimes. Parmi les participants figuraient notamment le vénérable Thich Quang Tung, vice-président du Comité central de la VBS, et le vénérable Thich Thanh Quyêt, également vice-président du Comité central de la VBS et président du conseil d’administration de la section de la VBS de Quang Ninh.

L’événement, qui s’est déroulé de 5h à 21h, revêtait une profonde dimension humaine et culturelle. Il rendait hommage non seulement aux victimes du naufrage du 19 juillet, mais aussi à toutes les personnes disparues dans des accidents survenus dans la baie d’Ha Long. La cérémonie portait également un message de sensibilisation sur les pertes humaines causées par les catastrophes, soulignant l’importance d’une vigilance constante.

Le 19 juillet, un accident fluvial tragique a coûté la vie à 39 personnes dans la baie d’Ha Long. Face à ce drame, les autorités provinciales ont mobilisé d’importants moyens de secours malgré des conditions météorologiques difficiles. Elles ont également soutenu les familles dans l’organisation des funérailles, le transport des corps et l’accompagnement psychologique.

À l’avenir, la province de Quang Ninh entend renforcer les contrôles de sécurité dans le transport fluvial, notamment dans la baie d’Ha Long et les principales zones touristiques, dans l’objectif de bâtir un environnement touristique sûr, civilisé et respectueux.– VNA/VI