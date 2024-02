Quang Ninh est prête à accueillir la Clipper Race

Selon le Service du tourisme de Quang Ninh, du 21 au 26 février, les équipes participant à la course Clipper Round the World Yacht Race (Clipper Race), saison 2023-2024, se rendront dans la baie d'Ha Long.

Plus précisément, les 28 et 29 février, les membres d'équipage participeront à un certain nombre d'activités à Quang Ninh. Le 2 mars, les bateaux quitteront la baie d'Ha Long pour aller au port de Jiuzhou, situé dans la ville de Zhuhai, province chinoise du Guangdong. Avant d'arriver à la baie d'Ha Long, les bateaux de course vont partir de Coral Sea Marina Resort (région de Whitsunday de l'État du Queensland, en Australie).

Participant à la course, 11 bateaux se rendront à la baie d'Ha Long, dont le bateau de course de l'équipe de Quang Ninh baptisé "Ha Long Bay, Vietnam" qui comprendra près de 400 marins.

A travers cet événement, Quang Ninh souhaite promouvoir l'image du tourisme local, présenter des opportunités et des projets d'investissement à des amis internationaux et des investisseurs potentiels.-VNA/VI