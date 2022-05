Quang Ninh est fin prête pour les SEA Games 31

A ce jour, la province septentrionale de Quang Ninh a achevé tous les préparatifs pour organiser 7 sports dans le cadre des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a déclaré le 6 mai, Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint du Service provincial de la Culture et des Sports.

Les sportifs de football masculin et de beach-volley du Cambodge, de Thaïlande, des Philippines et quatre équipes masculines de handball sont arrivés à Quang Ninh pour se préparer au plus grand événement sportif régional.

La cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 aura lieu le 12 mai. Les compétitions de 8 des 40 sports ont commencé le 6 mai, dont le handball masculin tenu sur la plage de Tuan Chau, dans la ville d’Ha Long.

Quang Ninh a mobilisé plus de 300 volontaires qui sont des étudiants de l’Université de Ha Long pour soutenir les délégations sportives participant aux SEA Games 31.

La Police provinciale a mobilisé ses forces pour garantir l'ordre et la sécurité de la circulation routière.

Quang Ninh, l'une des 12 localités accueillant les SEA Games 31, organisera les épreuves dans sept disciplines (beach handball, échecs, football féminin, volley-ball, échecs chinois, beach-volley et triathlon).

La localité devrait accueillir 1.726 personnes issues de délégations participant aux 31es SEA Games, dont 978 sportifs.

Les événements sportifs se dérouleront dans cinq sites principaux: le stade de Dai Yen (ville de Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires-expositions et de la culture de Quang Ninh (ville de Ha Long); le stade de Cam Pha ; et Legacy Yen Tu Resort (ville d'Uong Bi). -VNA/VI