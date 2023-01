Quang Ninh dénombre environ 660.000 visiteurs les 5 premiers jours du Nouvel An lunaire

Selon le Service du Tourisme de Quang Ninh, au cours des cinq premiers jours du Nouvel An lunaire 2023 (du 22 au 26 janvier), cette province du Nord a accueilli environ 660.000 touristes.

Quang Ninh compte plus de 600 patrimoines culturels matériels tels que maisons communales, pagodes, temples, beaux sites, merveilles naturelles et près de 3.000 patrimoines culturels immatériels que sont coutumes, jeux folkloriques et fêtes d’une vingtaine d’ethnies. Pas étonnant donc que le tourisme spirituel soit l'un de ses atouts expliquant l'afflux de touristes.

En ce début du printemps 2023, le nombre de visiteurs dans les sites touristiques spirituels a augmenté de 6 à 8 fois par rapport aux jours ordinaires.

Certains sites touristiques célèbres et zones de divertissement ont connu une fréquentation en hausse de 40 à 50% par rapport aux jours ordinaires. La baie d'Ha Long a accueilli environ 20.000 visiteurs, dont 10.550 étrangers ; la zone de divertissement Sun World Ha Long, près de 8.000 ; le musée de Quang Ninh, 3.500...

Selon les prévisions, en ce début du Nouvel An lunaire, le nombre de pèlerins à Quang Ninh atteindra plus de 2 millions avec un pic les week-ends et à l’ouverture des fêtes dans les temples et les pagodes.-VNA/VI