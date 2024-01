Quang Ninh : Dauphins et baleines aperçus à plusieurs reprises autour de l'île de Co To

Les eaux entourant l'île de Co To, dans la province de Quang Ninh (Nord), ont été fréquentées par des bancs de dauphins et de baleines, attirant l'attention des pêcheurs et des autorités locales.

Photo: VNA

Plus récemment, un habitant du district de l'île de Co To, alors qu'il pêchait le calmar le 20 janvier, a enregistré des images d'un groupe d'environ 30 dauphins faisant surface dans la mer à environ 2-3 km des côtes de l'île.

Selon lui, la rencontre n’est pas rare, mais habituellement, seuls quelques dauphins apparaissent. L'homme a déclaré que c'était le groupe le plus nombreux qu’il n’ait jamais vu.

À la mi-décembre 2023, au cours de leur patrouille, des garde-frontières locaux ont capturé un clip de 35 secondes d'un groupe de baleines apparaissant au Sud-Est de l'île, à environ six milles marins de la côte.

L'année dernière également, un groupe de 4 à 5 baleines a été aperçu en quête de nourriture autour de l'île de Co To à deux reprises en juillet et en septembre.

En 2022, des pêcheurs locaux ont découvert un groupe de dauphins nageant pendant plusieurs heures près de la plage locale de Nam Hai en novembre, tandis qu'une rare tortue de mer pesant environ 20 kg faisait son apparition sur la plage de Dong.

Depuis plusieurs années, les autorités du district de Co To s'engagent dans la protection de l'environnement, la sauvegarde des forêts, des ressources naturelles, des écosystèmes marins et la collecte et le traitement actifs des déchets marins, dans le but de faire de Co To une destination touristique durable et sans plastique. Depuis le 15 septembre dernier, le quartier interdit aux visiteurs d'apporter des objets en plastique à usage unique.

Grâce à ces efforts, l'environnement marin local s'est amélioré, avec la réapparition d'animaux rares tels que les tortues de mer, les dauphins et les baleines près du rivage après de nombreuses années d'absence et les récifs coralliens commençant à prospérer. -VNA/VI