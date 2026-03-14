Quang Ninh accueillera la Semaine de la culture, du sport et du tourisme d'été

Les touristes à Ha Long. Photo: VNA

La province côtière de Quang Ninh (Nord), organisera du 25 avril au 3 mai la Semaine de la culture, du sport et du tourisme de Quang Ninh 2026, avec de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques d'envergure, qui promettent une ambiance festive et dynamique dans toute la province.

L'un des temps forts de la semaine sera le Carnaval de Ha Long 2026, dont l'ouverture est prévue le soir du 30 avril sur la Place 30/10, dans le quartier de Ha Long. Mêlant tradition et modernité, l'événement rassemblera des milliers d'artistes professionnels, d'artisans et d'artistes folkloriques, et devrait attirer environ 50 000 spectateurs. Le public pourra admirer des chars inspirés des symboles emblématiques de Quang Ninh, tels que la baie d'Ha Long et Yen Tu, ainsi que des images reflétant le développement moderne de la province. Les chars défileront dans les rues au son d'une musique entraînante et de jeux de lumière laser, offrant un spectacle culturel haut en couleurs.

Outre la nuit principale du carnaval, la semaine touristique proposera un large éventail d'activités culturelles et sportives. Selon le plan provincial, les visiteurs pourront profiter du festival de danse de rue, organisé quotidiennement du 28 avril au 2 mai, ainsi que de concerts de musique de rue du 28 avril au 3 mai. Parmi les autres temps forts, citons le programme artistique estival de Yen Tu 2026, le festival du temple Tran Quoc Nghien les 29 et 30 avril, un spectacle de lumières depuis les bateaux touristiques dans la baie d'Ha Long, la Semaine du film d'été de Quang Ninh 2026…

Les visiteurs pourront également découvrir des expositions de littérature, d'art et de sculpture de la région minière, ainsi qu'une rue gastronomique internationale à Ha Long présentant les cuisines du Laos, de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande, du Japon et de la République de Corée.

Cette semaine du tourisme s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la province pour promouvoir le tourisme comme secteur économique moteur et faire de Quang Ninh un centre touristique international moderne et attractif. L’événement vise à mettre en valeur le potentiel touristique de la province, notamment la baie d'Ha Long – site naturel inscrit au patrimoine mondial – et le site culturel mondial de Yen Tu, qui fait partie du complexe de monuments et de paysages de Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac.

L'événement devrait contribuer à la réalisation de l'objectif de la province pour 2026 : accueillir plus de 22 millions de visiteurs, dont environ 5,2 millions d'arrivées internationales, et générer des recettes touristiques totales d'environ 65 000 milliards de dongs, soit 2,47 milliards de dollars. -VNA/VI