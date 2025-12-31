Quang Ngai soutient la reconversion professionnelle des bateaux de pêche

La province de Quang Ngai (Centre) a mis en place des mesures de soutien au démantèlement des bateaux de pêche et à la reconversion professionnelle des propriétaires de bateaux qui ne souhaitent plus pratiquer la pêche en mer.

Conformément à une résolution adoptée par le Conseil populaire provincial lors de sa 8e session, le 30 décembre, les propriétaires qui démantèlent leurs navires de pêche recevront une aide financière unique équivalente à 40 % de la valeur estimée du navire au moment de l’évaluation, dans la limite d’un plafond.

Les bateaux mesurant de 6 à moins de 12 mètres pourront bénéficier d’une aide allant jusqu’à 50 millions de dôngs (1.903 dollars) chacun ; ceux mesurant de 12 à moins de 15 mètres, jusqu’à 100 millions de dôngs; ceux mesurant de 15 à moins de 20 mètres, jusqu’à 200 millions de dôngs; et ceux mesurant 20 mètres et plus, jusqu’à 300 millions de dôngs.

Le président du Conseil populaire provincial, Nguyên Duc Tuy, a déclaré que la résolution vise à mettre en œuvre la décision n°2310/QD-TTg du Premier ministre, en date du 17 octobre 2024, relative au plan d’action pour le mois crucial de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à la promotion du développement durable du secteur de la pêche au Vietnam.

Cette résolution devrait permettre de remédier rapidement aux lacunes de la lutte contre la pêche INN, de répondre aux recommandations de la Commission européenne et d’aider les armateurs à stabiliser leurs moyens de subsistance et leurs revenus, contribuant ainsi aux efforts visant à lever l’avertissement (« carton jaune ») de la Commission européenne concernant les produits de la mer vietnamiens.

Par ailleurs, la province versera 5 millions de dôngs à chaque armateur participant à une formation professionnelle en vue d’une reconversion. Les armateurs et les membres de leur foyer à charge qui ne sont pas en âge de travailler recevront une aide financière équivalente à 30 kg de riz par personne et par mois, calculée sur la base du prix moyen local du riz au moment du versement, et ce pendant trois mois.

Le financement total de cette politique est estimé à 20,1 milliards de dôngs, provenant du budget provincial, et permettra la conversion ou le démantèlement d’environ 130 bateaux de pêche. Sur ce montant, environ 17,5 milliards de dôngs seront alloués au démantèlement des bateaux et quelque 2,6 milliards de dôngs à l’aide à la reconversion professionnelle des propriétaires et de leurs familles. Les paiements seront effectués par l’intermédiaire des comités populaires communaux et de quartier où les navires sont immatriculés.

Cette politique s’applique aux propriétaires de bateaux et aux membres de leur famille à charge résidant de façon permanente à Quang Ngai, ainsi qu’aux agences, organisations et personnes impliquées dans sa mise en œuvre.

L’aide sera accordée sur la base d’une liste, approuvée par le comité populaire provincial, des navires enregistrés dans la base de données nationale des pêches et considérés comme présentant un risque élevé d’infractions à la réglementation INN. La mise en œuvre devra garantir l’équité, la transparence et un ciblage précis. Les propriétaires bénéficiant d’une aide ne seront pas autorisés à construire, acheter, louer ou recevoir en cadeau d’autres bateaux de pêche.

La résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et sa mise en œuvre se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026.

Lors de cette même session, le Conseil populaire provincial a également approuvé des résolutions fixant des critères spécifiques d’évaluation foncière et établissant le premier cadre de prix fonciers de la province, applicable à compter du 1er janvier 2026 ; des bonus pour les recettes dépassant les prévisions, partagés entre les budgets provincial et communal à partir de 2026 ; des ajustements du budget 2025 relatifs à l’aide étrangère non remboursable ; et des indemnités et avantages pour les personnes impliquées dans l’organisation des élections législatives de la 16e législature et des élections des Conseils populaires de différents échelons (mandat 2026-2031). - VNA/VI