Quang Ngai mise sur la reconversion pour une pêche durable

Les pêcheurs de Quang Ngai construisent et modernisent leurs navires afin de restructurer la flotte vers un modèle plus moderne. Photo : VNA

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision n°389/QD-TTg du Premier ministre approuvant le schéma directeur de protection et d’exploitation des ressources halieutiques pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, la province de Quang Ngai (Centre) déploie de nombreuses mesures visant à réduire le nombre de navires de pêche et à restructurer la flotte dans une perspective moderne et durable.

L’accent est mis sur l’accompagnement des pêcheurs dans la reconversion professionnelle et le démantèlement des navires ne répondant plus aux normes, contribuant ainsi à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et aux efforts visant à lever le « carton jaune » de la Commission européenne (CE).

Selon ce schéma directeur, d’ici 2030, le Vietnam devra ramener sa flotte à 83 600 navires, les localités étant tenues de réduire jusqu’à 12 % le nombre de navires par rapport à 2020. S’inscrivant dans cette orientation, Quang Ngai a procédé à un recensement et à une classification de sa flotte, en se concentrant sur les navires anciens, dégradés, ne garantissant plus la sécurité en mer ou ne correspondant plus aux objectifs d’un développement halieutique durable.

Le navire de pêche QNg 92821, d’une puissance de 612 CV, appartenant à M. Lê Van Phong, dans la commune d’An Phu, illustre cette réalité. Construit il y a près de vingt ans, le navire est aujourd’hui fortement dégradé, notamment au niveau de la coque, tandis que les coûts d’exploitation et de réparation augmentent fortement. Face à la raréfaction des ressources halieutiques et aux difficultés croissantes du métier, M. Phong a choisi de déposer une demande de démantèlement afin de bénéficier du soutien financier provincial pour se reconvertir vers une autre activité. Selon lui, cette politique constitue un appui opportun pour de nombreux pêcheurs confrontés à une conjoncture défavorable.

La commune d’An Phu compte environ 1 300 navires de pêche, de moins de six mètres à plus de 25 mètres, et affiche le plus grand nombre de navires non conformes de la province, avec 46 unités. Les autorités locales intensifient la sensibilisation et l’information auprès des propriétaires de navires, tout en facilitant les procédures administratives de démantèlement et de reconversion, afin de réduire le nombre de navires à risque et de limiter les infractions liées à la pêche INN.

Parallèlement à la réduction du nombre de navires, les pêcheurs de Quang Ngai ont investi ces dernières années dans la modernisation des navires de grande puissance et l’application de progrès techniques. Le secteur halieutique provincial a ainsi enregistré des résultats positifs, avec une production atteignant plus de 266 000 tonnes en 2021 et estimée à près de 285 000 tonnes en 2025. La restructuration de la flotte se poursuit dans le sens d’une diminution progressive des navires de petite taille pratiquant la pêche côtière, tandis que près de 3 000 des 4 846 navires enregistrés mesurent désormais plus de 15 mètres.

La structure des métiers de la pêche évolue également vers une plus grande durabilité. La part du chalutage, considéré comme ayant un impact négatif sur l’environnement marin, est passée de plus de 31 % en 2020 à environ 25 % en 2025. À l’inverse, les métiers plus respectueux de l’environnement et les services de soutien à la pêche sont encouragés. De nombreux pêcheurs ont bénéficié de formations professionnelles et de prêts préférentiels pour se reconvertir vers des méthodes d’exploitation conformes aux recommandations des autorités.

À Ly Son, le pêcheur Lê Tan Dat témoigne avoir abandonné le chalutage de fond, potentiellement dommageable pour les écosystèmes marins, pour se reconvertir dans la pêche au calmar grâce à un prêt de la Banque de politiques sociales. Cette nouvelle activité requiert moins d’investissements, offre une meilleure rentabilité économique et limite l’impact sur les ressources halieutiques, contribuant à la stabilité des revenus.

Selon la Sous-direction des pêches maritimes et insulaires de Quang Ngai, la province accorde une attention particulière à la formation professionnelle et au développement de moyens de subsistance durables pour les pêcheurs et les communautés côtières. Plusieurs projets de cogestion ont été mis en œuvre afin de protéger les ressources halieutiques, conserver les récifs coralliens et les mangroves, et promouvoir de nouvelles activités économiques alternatives.

Il convient de souligner que la Résolution n°39 du Conseil populaire provincial prévoit une politique de soutien à la reconversion professionnelle et au démantèlement des navires ne souhaitant plus exercer. Dotée d’un budget de plus de 20 milliards de dôngs, cette politique prévoit une aide unique équivalente à 40 % de la valeur du navire, comprise entre 50 et 300 millions de dôngs, ainsi qu’un soutien financier à la formation professionnelle des propriétaires après le démantèlement.

La mise en œuvre cohérente de ces mesures devrait contribuer à réduire le nombre de navires non conformes, à limiter les violations liées à la pêche INN, à préserver durablement les ressources halieutiques et à assurer des moyens de subsistance stables et durables aux pêcheurs de la province de Quang Ngai.- VNA/VI