Quang Nam s’emploie à développer le tourisme vert

Le tourisme vert est lié à l'objectif de développement durable, de protection de l'environnement, de préservation et de promotion des valeurs culturelles et historiques. C’est aussi l’objectif vers lequel la province de Quang Nam, au Centre s’oriente pour contribuer à faire du tourisme un secteur économique de pointe, durable et respectueux de l'environnement.

La ville de Hoi An. Photo : VNA

Possédant d’une villa dans la ville de Hoi An, Pham Thi Linh Chi et son personnel utilisent toujours des articles respectueux de l'environnement, minimisent l'utilisation d'emballages, de boîtes en plastique à usage unique, profitent des ordures pour fabriquer du compost. Elle sensibilise son personnel et aussi ses clients sur l'importance de réduire les déchets plastiques et de protéger l’environnement. "Les visiteurs sont très enthousiastes de nous rejoindre dans des activités de protection de l'environnement. Nous visons un modèle touristique vert et durable.", a-t-elle dit.