Quang Nam promeut le patrimoine culturel mondial de My Son

Le patrimoine culturel mondial de My Son, dans le district de Duy Xuyen, province centrale de Quang Nam, a accueilli au premier trimestre, 123.000 visiteurs dont 110.000 étrangers, en hausse de plus de 50% en glissement annuel. Des visiteurs au site de My Son. Photo: VNA

Ces résultats s'expliquent par les efforts de son comité de gestion dans la promotion de l’image de ce site. Il a également accéléré la numérisation de ses produits touristiques et renforcer la connexion avec d’autres destinations locales telles que, la montagne de Than Tai (Richesse), la "porte du ciel" Dong Giang, la colline de Ba Na, l’îlot Cham…

De plus, le comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son se coordonne avec des experts indiens pour construire une salle d’exposition supplémentaire. Il coopère également avec des organisations nationales et internationales dans des fouilles à l’est de la tour K, la restauration des tours G, H, A, K. En outre, il accélère la numérisation de tous les objets précieux trouvés lors des fouilles archéologiques et du processus de restauration.

Pour protéger plus 1.160 hectares de forêt qui entourent le site, le Comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son, en collaboration avec des localités limitrophes et les gardes forestiers locaux, a organisé des cours d’entraînement sur la prévention et le contrôle des incendies et des patrouilles pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le braconnage des animaux sauvages. -VNA/VI