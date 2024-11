Quang Binh renforce la surveillance des ports pour lutter contre la pêche INN

Des bateaux de pêche à Quang Binh sont munis d'équipements de surveillance. Photo : VNA

La province côtière de Quang Binh (Centre) a mis en place plusieurs mesures afin d'améliorer le contrôle des produits de la pêche, dans le cadre des efforts visant à faire retirer l'avertissement sous forme de "carton jaune" de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Les autorités provinciales ont demandé aux communes de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer une surveillance efficace de la manutention des produits aquatiques aux points d'enregistrement désignés, de mettre en place un système de contrôle rigoureux des établissements d'achat de ces produits sur leur sol.



Il faut également œuvrer de sorte que les navires de pêche ne déchargent pas dans les quais non enregistrés, sanctionner sévèrement les cas de consommation de produits des navires violant les réglementations contre la pêche INN.



La collecte et la mise à jour régulière des données relatives à l'exploitation des produits aquatiques dans le logiciel de base de données nationale sur la pêche, VNfishbase, font également partie des priorités.



À Quang Binh, les localités, les ports de pêche et les unités concernées ont surveillé les volumes d'exploitation de produits aquatiques, et tous les points de déchargement locaux ont été supervisés. Cependant, le suivi n'a pas encore été renforcé. -VNA/VI