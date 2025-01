Quang Binh : découverte d'une nouvelle espèce d'escargot terrestre dans la grotte de Son Doong

Une équipe de recherche du Musée de la nature du Vietnam a découvert une nouvelle espèce d'escargot terrestre dans la grotte de Son Doong, dans la province de Quang Binh (Centre). Photo: VNA

Une équipe de recherche du Musée de la nature du Vietnam a découvert une nouvelle espèce d'escargot terrestre dans la grotte de Son Doong, dans la province de Quang Binh (Centre).



Selon le professeur associé et docteur Vu Van Liên, directeur général adjoint du Musée de la nature du Vietnam, la nouvelle espèce d'escargot terrestre a reçu le nom scientifique Calybium plicatus sp.nov. Il s’agit de la première espèce de mollusques gastéropodes terrestres enregistrée au Vietnam.



Calybium plicatus sp.nov appartient au genre Calybium, famille Helicinidae, ordre Cycloneritida, classe Gastropoda, et a été collecté dans la doline 1 de la grotte de Son Doong. Cette espèce a une forme de coquille similaire à celle de Calybium massiei, Morlet, 1892, mais diffère par une taille de coquille plus petite, la paroi apicale comporte six plaques apicales régulièrement espacées.



L'équipe de recherche a proposé de nommer cette nouvelle espèce d'escargot terrestre « Oc non Son Doong » (escargot cône de Son Doong) en vietnamien.



La grotte de Son Doong est située au sein du parc national de Phong Nha - Ke Bang (au Centre du Vietnam). Depuis sa découverte, elle a surpris les experts, les amateurs de grottes et les amateurs de voyages par sa beauté magnifique. Son Doong possède non seulement une très grande envergure, mais aussi une beauté mystérieuse et unique.



En 1990, Hô Khanh, un homme local, a découvert l’entrée de la grotte Son Doong. Lorsqu'il était en train de faire la chasse, il est tombé sur une ouverture dans une falaise calcaire alors qu'il tentait d'éviter la pluie. Lors que Hô Khanh s'approchait, il a remarqué des nuages sortant de l'entrée et a entendu le bruit d'une rivière qui faisait rage quelque part à l'intérieur de la grotte. Il avait peur et est parti ensuite sans savoir que la plus grande grotte du monde se trouvait à l’intérieur de cette falaise.



La grotte Son Doong attire de nombreux touristes et des agences internationales de production des films. Elle garde sa beauté sauvage et incontournable.