Quand les étudiants italiens interprètent l’"Histoire de Kiêu" à Venise

Des étudiants italiens de vietnamien à l’Université Ca’ Foscari, dans la célèbre ville de Venise, ont interprété jeudi 21 décembre une adaptation du chef-d’œuvre "Truyên Kiêu" (Histoire de Kiêu) du grand poète Nguyên Du (1766-1820).

L’enseignante Lê Thi Bich Huong avec ses étudiants italiens lors d’une répétition de l’"Histoire de Kiêu" à l’Université Ca’ Foscari. Photo : VNA

Accompagnés par des airs de musique classique, de musique traditionnelle vietnamienne, ils ont raconté la vie et les tourments d’une belle jeune fille, Kiêu, qui a sacrifié son propre bonheur pour sauver sa famille de la disgrâce.



Pour le programme "L’âme vietnamienne" en 2022, les étudiants italiens de vietnamien de la première à la troisième année ont choisi le "Truyên Kiêu", les marionettes sur l’eau qui ont vu le jour sous la dynastie Ly (1010-1225), et les chants populaires Quan Ho de Bac Ninh, inscrit en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



Alors, rien d’étonnant que les planches, et les défis d’interprétation qu’elles promettent, donnent la mesure de leur apprentissage de la langue vietnamienne et de leur compréhension de la culture vietnamienne.



Il s’agit d’un projet parascolaire, en plus du programme principal, mais les étudiants l’ont accueilli très chaleureusement et l’ont considéré comme une rare occasion d’aborder un chef-d’œuvre comme "Truyên Kiêu", a fait savoir l’enseignante Lê Thi Bich Huong, chargée de cours de pratique de la langue vietnamienne à l’Université Ca’Foscari.