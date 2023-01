Quand les arts traditionnels se rapprochent du jeune public

Ces dernières années, les arts scéniques traditionnels vietnamiens ont connu un regain de notoriété. Il faut dire que les artistes ne se contentent plus de se produire dans leurs théâtres, mais qu’ils se sont rapprochés du grand public. De plus en plus nombreux sont les spectacles qui se déroulent en plein air, dans les espaces publics, dans les écoles...

Représentation de chèo à la maison communale de Kim Ngân, à Hanoi. Photo: VOV

Festivals d’arts scéniques traditionnels, échanges artistiques… Le public se familiarise peu à peu avec les représentations d’arts traditionnels en ville. Les professionnels rivalisent d’initiatives pour s’attirer ses faveurs.

Pour Nguyên Thê Son, un commissaire d’exposition, il serait souhaitable de multiplier les spectacles dans les espaces patrimoniaux. «Un spectacle donné dans un espace classé au patrimoine culturel ferait beaucoup plus d’effet qu’un spectacle présenté dans un théâtre normal», explique-t-il.

Quant à Lu Thi Thanh Lê, chargée de cours d’industrie culturelle et de créativité à l’Université nationale de Hanoï, elle juge essentiel de maintenir des adresses habituelles pour les représentations artistiques, telles que le Centre d’échanges culturels et artistiques au 22 rue Hàng Buôm ou le Centre d’échanges culturels du vieux quartier, au 50 rue Dao Duy Tu, tous deux au cœur de Hanoï.

«Il convient, selon moi, d’établir des programmations quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Les habitants et les touristes de passage à Hanoï doivent pouvoir savoir exactement où ils peuvent se rendre et quand pour assister à une représentation d’arts traditionnels. Ces informations font défaut aujourd’hui. Il va falloir mieux informer, et ceux qui le souhaitent doivent savoir quel spectacle a lieu tel jour, où, quels sont les acteurs et actrices, comment se procurer un billet», insiste-t-elle.

À Hô Chi Minh-Ville, plusieurs théâtres d’arts traditionnels ont pris l’initiative de donner des spectacles dans les écoles, où ils sont très bien accueillis par les élèves.

En plus des écoles, les troupes artistiques de Hô Chi Minh-ville organisent aussi des échanges dans les universités. Leurs consoeurs de Hanoï, de Nam Dinh et d’autres localités leur ont emboîté le pas. Nous avons rencontré Nguyên Thanh Binh, responsable de l’organisation des spectacles du Théâtre de hat bôi de Hô Chi Minh-Ville et Lai Thanh Minh, acteur de la troupe de chèo de Nam Dinh.

«Nous nous réjouissons de constater que le public vient de plus en plus nombreux et que les jeunes sont majoritaires. Tout le personnel du théâtre est conscient de la nécessité de se renouveler. En préservant les grandes valeurs du traditionnel, nous devons insuffler à notre art un souffle de la jeunesse pour le rendre plus accessible au jeune public», dit le premier.

«Il nous est arrivé d’aller dans une école qui dispensait déjà des cours sur les arts traditionnels, en particulier le chèo. Nous avons aidé les élèves à monter des extraits de pièce qu’ils allaient présenter dans leur propre établissement. Ils étaient tous très motivés», raconte le second.

N’importe quel art scénique ne peut survivre que s’il a encore un public. Les mesures prises par les théâtres pour garder leur public et attirer de nouveaux spectateurs ont donné des premiers résultats encourageants. Et lorsque la jeunesse s’y intéressera, les arts traditionnels auront encore de l’avenir.