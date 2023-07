Quand le septième art rencontre le tourisme

Plusieurs localités où des scènes de film à succès ont été tournées s’attendent à accueillir un grand nombre de touristes, en particulier des visiteurs internationaux. L’alliance entre le tourisme et le cinéma peut dynamiser le développement de ces deux industries.

Le cinéma est un canal publicitaire extrêmement efficace pour les destinations touristiques. Après des succès cinématographiques, les lieux de tournage deviennent souvent des attractions pour les voyageurs.

Selon le Dr. Nguyên Van Tinh, ancien directeur du Département de la coopération internationale relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le septième art joue un rôle important dans la promotion de l’image du pays, incitant les voyageurs à venir le découvrir et contribuant à la croissance du tourisme.

Selon lui, entre 1980 et 1990, le Vietnam a autorisé des équipes françaises à tourner trois films : L’Amant, Diên Biên Phu et L’Indochine. "Après leur sortie, le nombre de touristes étrangers venus au Vietnam a considérablement augmenté, y compris des voyageurs venus de pays inconnus pour la plupart des Vietnamiens au début des années 1990, comme Israël", remarque-t-il.

Plus récemment, le film A Tourist’s Guide To Love (Un guide touristique pour l’amour) pour lequel, M. Tinh était consultant, a été classé 3e dans le Top 10 des films les plus regardés sur tous les continents après plus d’une semaine de sortie en avril sur Netflix. Un classement qui a généré encore plus d’opportunités pour promouvoir les destinations auprès du public international.

Le film, écrit par l’Américaine d’origine vietnamienne Eirene Donohue, est produit par Netflix. Inspiré des propres voyages de l’auteur sur les traces de ses racines, il présente les magnifiques paysages, la culture et les habitants du Vietnam dans six lieux principaux : Hà Giang, Hanoï (Nord), Dà Nang, Hôi An, My Son (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Revivre l’émotion qu’un film a soulevée

Eirene Donohue explique : "Je souhaite présenter mon pays au monde. Je parle du Vietnam comme d’un pays magnifique, dynamique, un lieu plein de joie et de bonheur. Je veux aussi vraiment faire une suite à ce film, présenter plus de lieux, avoir plus de personnages afin que les gens puissent avoir une vision plus complète et plus claire du pays et de ses habitants".

Dans le passé, plusieurs scènes de la superproduction hollywoodienne Kong : Skull Island, de Jordan Vogt-Robert, ont été filmées à Quang Ninh, Ninh Binh (Nord) et Quang Binh (Centre). Ces localités ont attiré l’attention du public international lors de sa sortie en 2017.

Touristes visitant un lieu de tournage "Kong : Skull Island" à Ninh Binh (Nord). Photo : VNA/CVN

Parlant de l’impact du cinéma sur le développement du tourisme, Dao My, vice-président du Comité populaire provincial de Phu Yên (Centre), partage son point de vue : "Après le film +Tôi thây hoa vàng trên co xanh+ (Je vois des fleurs jaunes sur l’herbe verte) du réalisateur Victor Vu, le nombre de visiteurs à Phu Yên a explosé. Il y a eu des moments où les infrastructures locales ne pouvaient pas y répondre. Depuis lors, en parlant de Phu Yên, les touristes pensent immédiatement à la marque locale comme la terre des fleurs jaunes sur l’herbe verte".

À cet égard, Phan Câm Tu, représentante de MPA (une association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l’industrie cinématographique américaine en dehors des États-Unis) au Vietnam, fait savoir que selon le rapport "La tendance touristique 2023" d’Expedia, les deux tiers des touristes envisagent des voyages inspirés du cinéma et que 39% ont réservé des trajets basés sur des films.

En effet, les œuvres cinégraphiques contribuent à promouvoir efficacement les paysages, la culture et les traditions d’un pays. Les lieux de tournage des grands films hollywoodiens sont toujours attrayants pour les touristes. Par conséquent, de nombreux pays considèrent la production cinématographique comme une activité importante pour stimuler l’économie locale.

Obstacles et solutions

Cependant, Dinh Thi Thanh Huong, présidente de Galaxy Studio, souligne qu’il existe encore de nombreux obstacles telles que manque de stratégie de promotion auprès des équipes de tournage internationales, réglementation sur le tournage peu claire, difficultés dans l’octroi de licences…

Évoquant la recherche d’opportunités de coopération en matière de production cinématographique locale, Justin Kim, Pdg de CJ ENM Vietnam, estime que pour choisir un lieu de tournage, il faut souvent prêter attention à des facteurs tels que les infrastructures, le personnel, des paysages magnifiques et distincts et les procédures de licence.

Lors d’une récente conférence internationale sur la promotion des investissements et le développement de la marque touristique par le cinéma en 2023, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a suggéré aux agences, entreprises et investisseurs d’intensifier la coopération, de supprimer les obstacles et les goulots d’étranglement, de proposer des politiques et mécanismes appropriés afin d’accroître la compétitivité et de créer les conditions les plus favorables en termes de procédures administratives pour les équipes de tournage étrangères.

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place des politiques préférentielles sur les taxes et frais, mais aussi les investissements dans la construction de studios professionnels. De plus, la coordination doit être renforcée entre les localités, les voyagistes et les équipes de tournage, tout comme la synchronisation entre la promotion touristique, la production cinématographique et les activités d’exposition.

De son côté, l’Administration nationale du tourisme a affirmé que le secteur continuera de mettre en œuvre diverses formes de coopération entre le tourisme et le cinéma, élaborera un plan pour intégrer les destinations, produits et services touristiques dans le contenu des films. Il donnera des opportunités de produire des courts métrages selon chaque thème, des événements et de publier des articles pour présenter le potentiel du tourisme cinématographique du pays.

En outre, il faudrait organiser des activités associées à des personnages influents dans de célèbres films réalisés au Vietnam et ainsi qu’établir un projet de recherche approfondi sur la promotion du tourisme par le cinéma, des politiques pour soutenir les producteurs qui souhaitent filmer au Vietnam. -CVN/VNA/VI