Quand la technologie redonne vie à l’histoire au Temple de la Littérature

« Viet Nam Dieu Su », une expérience numérique immersive du patrimoine utilisant la réalité augmentée (RA) et l’intelligence artificielle (IA). Photo: VietnamPlus

Le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam a lancé le 23 novembre « Viet Nam Dieu Su », une expérience numérique immersive du patrimoine utilisant la réalité augmentée (RA) et l’intelligence artificielle (IA).

Présentée à l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam 2025, cette application « Made in Vietnam » offre une approche visuelle et interactive du patrimoine, illustrant le message : « Préserver le patrimoine par la technologie – Connecter le passé au futur ».

Dès le lancement, les visiteurs peuvent découvrir trois expériences en RA dans la cour avant de la Maison d’études, reconstituant une classe traditionnelle, la vie des candidats aux examens, ainsi que la procession « Vinh Quy Bai To » des docteurs fraîchement diplômés retournant dans leur village.

Selon Le Xuan Kieu, directeur du Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, « Viet Nam Dieu Sử » rapproche le patrimoine du public, notamment des jeunes, en ouvrant une nouvelle voie moderne et dynamique pour découvrir les valeurs culturelles vietnamiennes.

Pour Truong Quoc Toan, assistant du directeur du bureau Paris Region Expertise-Vietnam (PRX-Vietnam), la RA et l’IA créent un lien émotionnel entre les générations, permettant aux visiteurs « de rencontrer symboliquement les érudits d’autrefois » et de mieux comprendre la longue tradition d’étude du pays.-VNA/VI