Quand la science se met au service de la performance sportive

Dans un contexte de développement rapide du sport moderne, la science devient essentielle pour garantir le succès des équipes nationales sur la scène internationale.



Un rapport de l’Institut de la science du sport, présenté lors de la récente conférence sur la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’éducation physique et du sport au Vietnam d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, met en lumière plusieurs défis.

Le pays souffre d’un manque critique de ressources pour la recherche scientifique, avec des infrastructures matérielles encore limitées. Le personnel qualifié pour la recherche et l’enseignement est insuffisant, et les projets de recherche approfondie ne répondent pas aux besoins réels du secteur. Un exemple frappant de cette situation concerne l’escrime. Le Vietnam ne parvient plus à maintenir sa position de leader en Asie du Sud-Est, tandis que Singapour progresse rapidement. Le manque de matériel d’entraînement, couplé aux difficultés d’importation d’équipements, notamment de protections et de tableaux de scores électroniques, est exacerbé par des réglementations strictes.

Dans de nombreuses régions, la majorité du temps d’entraînement des athlètes se fait sans matériel adapté, sans technologies, les évaluations reposant uniquement sur l’œil nu des entraîneurs, ce qui limite considérablement le progrès des sportifs vietnamiens.

Bienfaits de la science

Les recherches sur la nutrition et la physiologie du sport restent encore limitées au Vietnam, ce qui entrave les capacités du pays à améliorer les performances des athlètes et à suivre les tendances internationales en matière de préparation physique.

Dang Hà Viêt, directeur de l’Autorité du sport du Vietnam, souligne l’importance de ces recherches en indiquant : “Au cours des deux dernières années, nous avons axé nos efforts sur des études nutritionnelles concernant les sports clés. Pour garantir une alimentation adéquate aux athlètes, nous avons besoin d’experts et de logiciels de soutien. L’idéal serait d’utiliser des applications d’analyse d’image pour quantifier les éléments nutritionnels, les vitamines, les minéraux et l’énergie. Une fois la théorie établie, sa mise en œuvre nécessite également une équipe de personnel et des logiciels d’assistance”.



Le Vietnam a décroché la médaille d’or aux SEA Games 32 grâce à l’application de la science et de la technologie dans l’entraînement des golfeurs. Photo : CTV/CVN

Cependant, un autre défi majeur est la réduction des effectifs dans les centres de recherche, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins croissants du sport vietnamien. Chaque discipline sportive possède ses spécificités, et un seul chercheur ne peut pas être expert dans tous les domaines. Il est donc impératif d’obtenir l’appui d’experts reconnus pour analyser et évaluer les faiblesses de chaque athlète et définir des parcours et orientations de développement adaptés pour améliorer les performances globales. Les succès récents du sport vietnamien illustrent l’importance de l’investissement dans la science et la technologie.

Par exemple, le golf vietnamien a réalisé un exploit historique lors des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) disputés en 2023 au Cambodge, où il a remporté l’ensemble des médailles d’or, d’argent et de bronze. Cette performance remarquable a été accompagnée par un développement significatif de la discipline, marqué par l’intégration croissante de technologies intelligentes sur les parcours, dans les académies et dans les centres de formation à travers le pays. Ces avancées technologiques ont joué un rôle crucial dans l’amélioration de la préparation des athlètes vietnamiens et leur succès international.

Nouvelles perspectives

Le Vietnam se tourne de plus en plus vers des installations de golf en 3D, équipées de technologies de pointe, pour améliorer les performances de ses golfeurs. Ces nouvelles infrastructures permettent une analyse détaillée des performances des joueurs à travers des systèmes de caméras et des équipements spécialisés. Les golfeurs peuvent ainsi mieux comprendre leur position, le point de contact avec la balle, ainsi que la trajectoire de celle-ci. Ce suivi précis favorise des ajustements techniques rapides et permet une meilleure analyse des points forts et des points faibles des athlètes. En conséquence, les entraîneurs peuvent concevoir des programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques des joueurs, tant sur le plan physique que technique, tactique et psychologique.

Dang Hà Viêt met l’accent sur la nécessité d’intégrer des données analytiques pour chaque athlète. “En matière de transformation numérique, chaque athlète est soumis à de nombreux indicateurs concernant leur morphologie, leur condition physique et leur psychologie. Cela génère un volume de données considérable, qui sont d’une importance cruciale. Il est donc impératif que notre secteur mette en place des analyses pour établir et ajuster les plans d’entraînement et les stratégies de compétition”. Il ajoute que l’application de l’intelligence artificielle pour analyser ces données est essentielle afin d’orienter les athlètes de manière précise et efficace. Selon lui, cette approche est incontournable si le Vietnam souhaite éviter un retard sur ses concurrents régionaux et internationaux.

Dans la région d’Asie du Sud-Est, la Thaïlande a déjà montré un engagement significatif en matière de recherche sur la nutrition, la psychologie du sport et l’analyse de performance. Grâce à un plan national de dix ans sur la science et la technologie lancé en 2012, la Thaïlande a connu des résultats impressionnants lors des Jeux asiatiques et des Jeux olympiques. Cette réussite met en lumière l’importance des investissements dans la science et la technologie pour le développement du sport.

Pour combler son retard, le sport vietnamien doit intensifier ses investissements dans les avancées scientifiques et technologiques. La “boussole” de ces investissements guidera le Vietnam vers des performances améliorées et un succès accru sur la scène mondiale. Comme l’affirme Dang Hà Viêt, la science et l’entraînement doivent avancer main dans la main. Le Vietnam doit adopter une approche innovante en s’inspirant des modèles de pays voisins, comme la Thaïlande, tout en explorant des modèles plus avancés issus des nations développées. – CVN/VNA/VI