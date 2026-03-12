Qatar Airways annule 13 vols supplémentaires en raison des conflits au Moyen-Orient

Qatar Airways a annulé, les 12 et 13 mars, 13 vols en raison du conflit en cours au Moyen-Orient. Photo: VNA

Qatar Airways a annulé, les 12 et 13 mars, 13 vols en raison du conflit en cours au Moyen-Orient. Ces annulations concernent neuf vols passagers et quatre vols cargo, affectant près de 2 000 voyageurs, selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).



Emirates (EK) a également maintenu la suspension des vols aller-retour EK364/EK365 sur la liaison Dubaï – Hô Chi Minh-Ville pendant la même période, impactant près de 1 300 passagers.



La compagnie aérienne maintient toutefois ses vols sur plusieurs autres lignes, notamment les vols EK392/EK393 entre Dubaï et Hô Chi Minh-Ville, les vols EK394/EK395 sur la liaison Dubaï – Hanoï, et les vols EK370 sur la liaison Dubaï – Bangkok – Da Nang, comme prévu.



Parallèlement, Etihad Airways (EY) a repris ses vols passagers EY430/EY433 entre Abou Dabi et Hanoï du 11 au 13 mars, transportant près de 1 000 passagers. Les vols cargo de la compagnie ont continué d'être assurés comme prévu.



Concernant l'espace aérien au Moyen-Orient, au 11 mars, la région d'information de vol (FIR) de Doha, au Qatar, reste soumise à des restrictions. Les vols de transit dans cette FIR demeurent limités, tandis qu'un nombre restreint de vols à l'aéroport de Doha sont autorisés dans le cadre de couloirs aériens temporaires, sous réserve de l'approbation préalable des autorités aéronautiques qataries.



La FIR des Émirats arabes unis est également partiellement fermée. Les vols ne sont autorisés que sur des routes désignées et sont soumis à des mesures strictes de gestion du trafic aérien et de contrôle opérationnel. Les survols ne sont autorisés que par des couloirs spécifiques, conformément aux NOTAM en vigueur.



Les statistiques montrent que l'espace aérien au Moyen-Orient n'a pas encore retrouvé un fonctionnement normal, de nombreuses FIR imposant toujours des restrictions ou des fermetures partielles. En conséquence, le trafic aérien international dans la région continue de subir des perturbations et des modifications d'itinéraires.



L'Autorité de l'aviation civile de l'aviation civile a constaté que l'approvisionnement en carburant d'aviation reste sous tension, malgré la baisse du prix du Brent à environ 88 dollars le baril et la clôture du prix du Jet A1 à 142,99 dollars le baril le 10 mars, la moyenne de mars s'établissant à 167,294 dollars le baril, prix de référence pour la fixation des prix sur le marché intérieur.



Dans ce contexte, les fournisseurs nationaux de carburant d'aviation collaborent avec leurs partenaires et clients afin de mettre en place des mesures appropriées pour garantir un approvisionnement stable en carburant pour les opérations aériennes. -VNA/VI