Le groupe national gazopétrolier du Vietnam (PetroVietnam - PVN) figure parmi les dix meilleures entreprises innovantes et efficaces au Vietnam en 2024.

Le journal Dâu Tu (Investissement), en collaboration avec Vietnam Business Research JSC (Viet Research), a publié le 24 juin la liste des 50 entreprises les plus innovantes et efficaces au Vietnam (VIE50 - Top 50 Most Innovative Enterprises Vietnam) en 2024, la liste des 10 entreprises les plus innovantes et efficaces au Vietnam dans les secteurs économiques clés en 2024 (VIE10 - Top 10 Most Innovative Enterprises Vietnam) et la liste des produits d'innovation efficaces de 2024 (POY - Products of the Year).

Les entreprises honorées lors de cet événement sont celles qui ont appliqué efficacement l'innovation dans la production et les activités commerciales, contribuant au développement national.



La plupart des entreprises sur la liste VIE50 opèrent dans les secteurs clés tels que les technologies de l'information, les télécommunications, la pharmacie, la logistique, la banque, l’alimentation, l’immobilier, l’énergie, le pétrole et le gaz...

Le groupe PVN et plusieurs de ses membres figurent sur les listes VIE50 et VIE10.-VNA/VI