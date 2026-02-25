PVCFC exporte 40 000 tonnes d’engrais vers les États-Unis, une percée stratégique sur un marché exigeant

La Compagnie des engrais pétroliers de Ca Mau (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company - PVCFC), filiale du Groupe pétrolier et gazier national du Vietnam (Petrovietnam), a réalisé une percée majeure sur la scène internationale en exportant avec succès son premier lot de 40 000 tonnes d’engrais vers les États-Unis en février 2026. Ce marché, l’un des plus vastes et des plus exigeants au monde en termes de normes techniques, environnementales, de qualité et de traçabilité, représente une étape majeure dans la stratégie d’expansion internationale de PVCFC.

Au-delà des perspectives commerciales offertes par un marché à forte capacité d’absorption, cette percée confirme la qualité et la crédibilité des produits vietnamiens dans un contexte de durcissement des exigences réglementaires.

Selon l’entreprise, la demande domestique traverse actuellement une phase creuse après le Têt, marquée par un ralentissement des activités agricoles. Le renforcement des exportations durant cette période permet ainsi de réduire les stocks, d’optimiser la production et de tirer parti d’un contexte international où les prix des engrais demeurent favorables.

Au premier trimestre 2026, les exportations de PVCFC ont atteint 150 000 tonnes, en hausse de 25 % en glissement annuel. L’entreprise maintient sa présence sur des marchés exigeants tels que l’Australie, avec plus de 32 000 tonnes exportées. L’expédition vers les États-Unis en février marque un nouveau jalon dans sa stratégie d’expansion internationale et atteste de la compétitivité de ses produits aux standards internationaux.

En 2026, les activités d’import-export sont identifiées comme un pilier majeur de croissance, représentant environ 33 % du chiffre d’affaires et 30 % des volumes écoulés. L’entreprise ambitionne d’élargir sa présence au-delà des 18 pays actuellement desservis, en consolidant ses marchés traditionnels (comme le Cambodge) tout en ciblant des destinations premium acceptant des prix plus élevés, notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Afin de renforcer sa compétitivité, l’entreprise envisage la création d’une entité dédiée à l’import-export, tout en optimisant les coûts de production, de logistique et de financement, et en adaptant sa stratégie aux évolutions de l’offre mondiale. -VNA/VI