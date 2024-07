PV Drilling fournit une plate-forme de forage autoélévatrice à Hoang Long JOC et Thang Long JOC

La plate-forme de forage autoélévatrice PV Drilling VI. Photo : PVN

La société par actions de forage et de services de forage de PetroVietnam (PV Drilling) fournira une plate-forme de forage autoélévatrice Thor aux campagnes de forage pétrolier et gazier de la société d'opération commune Hoang Long (Hoang Long JOC) et de la société d'opération commune Thang Long (Thang Long JOC) à partir du troisième trimestre.

Selon PV Drilling, toutes ses cinq plates-formes de forage ont actuellement des contrats à long terme à l'étranger, ce qui entraîne une pénurie de plates-formes autoélévatrices pour répondre à la demande croissante du marché national.

Par conséquent, PV Drilling a loué une plate-forme de forage autoélévatrice Thor de l'entrepreneur international de forage Borr Drilling pour approvisionner Hoang Long JOC et Thang Long JOC. Cette plate-forme de nouvelle génération, construite par Keppel Fels en 2019, est capable de forer jusqu'à 10.000 mètres à une profondeur d'eau maximale de 120 mètres.

PV Drilling a déclaré que le programme de forage pour Hoang Long JOC devrait commencer la 3e semaine d'août 2024 et durerait environ 70 jours.

La plate-forme de forage autoélévatrice Thor fournira également des services de forage à Thang Long JOC pendant environ 51 jours, concernant deux puits au large du Vietnam. Les travaux de Thang Long JOC seront réalisés sur la base d'un accord de partage de plates-formes qui sera signé par les parties prenantes.

En plus de développer fortement ses opérations à l'étranger, PV Drilling met en œuvre de toute urgence un plan d'investissement dans de nouvelles plates-formes de forage afin d'approvisionner le marché national qui est en pleine expansion.

En même temps, la société se concentre sur l’application de nouvelles technologies, en particulier la transformation numérique et l'intelligence artificielle, à ses plates-formes, dans le but d’améliorer leur efficacité, de réduire les coûts et d’apporter de la valeur ajoutée aux clients.

Selon le directeur général de PV Drilling, Nguyen Xuan Cuong, le 28 mars dernier, le groupe national gazopétrolier du Vietnam (PetroVietnam - PVN) et des partenaires ont signé des accords commerciaux concernant le projet de chaîne de valeur gaz-électricité Bloc B - Ô Môn.

La première exploitation de gaz devrait commencer en 2026. Cette signature ouvre d'énormes opportunités d'emploi aux prestataires de service, dont PV Drilling. Selon le plan, la première phase du projet Bloc B forera plus de 80 puits entre 2025 et 2026, nécessitant deux plates-formes de forage autoélévatrices. Dans les étapes suivantes, environ 911 puits devront être forés depuis le premier flux de gaz jusqu'à la fin du cycle de vie du projet. Ce projet garantira ainsi un travail à long terme pour les appareils et services de PV Drilling sur le marché national.

Avec sa stratégie visant à "continuer à se développer à l'étranger", toutes les plates-formes de forage de PV Drilling fournissent actuellement des services à l'étranger avec des contrats à long terme, jusqu'en 2028 parfois.

Par conséquent, PV Drilling investit dans davantage de plates-formes de forage, de machines et équipements, pour répondre rapidement aux besoins du marché, en particulier le projet de chaîne de valeur gaz-électricité Bloc B - Ô Môn.

PV Drilling est un fournisseur professionnel d'appareils de forage et de services liés au forage, ainsi que de fourniture de main-d'œuvre pour les opérations de forage onshore et offshore. Depuis sa fondation en 2001, PV Drilling s’est considérablement développé et est devenu l’une des principales filiales de PVN et un entrepreneur de forage prestigieux sur des marchés locaux et régionaux. -VNA/VI