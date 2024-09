Purificateur d'eau - un cadeau significatif du Service universitaire mondial Allemagne aux sinistrés vietnamiens

Une purificateur d'eau PAUL. Photo : VNA

Exprimant sa solidarité avec la population du Nord du Vietnam touchée gravement par le super typhon Yagi, le président du Service universitaire mondial Allemagne (WUS), le Dr Kambiz Ghawami, a symboliquement remis le 12 septembre une purificateur d'eau PAUL (Portable Aqua Unit for Live Saving) à Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.



Avec le soutien de la Compagnie aérienne nationale du Vietnam - Vietnam Airlines, ce purificateur d'eau de la technologie nano sera gratuitement expédié au Vietnam le 13 septembre. Dans le contexte où des milliers de personnes vivant dans les zones inondées manquent d'eau courante pour leur usage quotidien, le purificateur d'eau PAUL sera la solution optimale pour les aider. Selon le WUS, chaque purificateur d'eau PAUL filtre environ 1 200 litres d'eau/jour et avec une demande moyenne de 3 litres/personne/jour, donc au moins 400 personnes par jour recevront de l'eau potable.



Le WUS a fourni à ce jour un total de 392 purificateurs d'eau PAUL au Vietnam qui permettent à près de 1,6 million de personnes d’avoir accès à de l’eau potable chaque jour.



S'exprimant lors de la cérémonie de remise du purificateur d'eau PAUL, le Dr Ghawami a souligné l'importance de l'assistance rapide aux personnes vivant dans les zones inondées, ce montrant la solidarité du peuple allemand pour le peuple vietnamien.



PAUL est un appareil portable inventé par le professeur Dr Franz-Bernd Frechen de l'université de Kassel en Hesse. Cet appareil peut traiter l'eau avec des filtres et des membranes, sans produits chimiques ni électricité, et ne nécessite pas la présence d'experts pour son fonctionnement. – VNA/VI