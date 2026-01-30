Puces électroniques : FPT pose les bases d’une souveraineté technologique

Puce semi-conductrice FPT. (Photo : PV/Vietnam+)

Le groupe technologique FPT a officiellement annoncé, le 28 janvier à Hanoï, la création d’une usine avancée de test et de mise en boîtier de semi-conducteurs.

Ce projet ambitieux vise à promouvoir l’interconnexion de la chaîne de valeur, permettant au Vietnam de maîtriser progressivement des technologies de pointe et souveraines, conformément aux orientations stratégiques nationales en matière de développement.



Première usine de test et de mise en boîtier de puces détenue par des intérêts nationaux, cette installation viendra compléter l’écosystème vietnamien des semi-conducteurs, désormais structuré autour de la formation, de la recherche, de la conception, de la fabrication, du test, du conditionnement et de la commercialisation. Elle permettra ainsi au pays de s’insérer plus profondément et plus durablement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cette initiative illustre l’engagement résolu de FPT dans la mise en œuvre de la Résolution n° 57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies et de la transformation numérique. Elle s’inscrit également dans le cadre de la Décision n° 1131 relative aux technologies stratégiques et de la Décision n° 1018 portant sur la stratégie nationale de développement de l’industrie des semi-conducteurs, qui prévoit la création de dix usines d’ici 2030.