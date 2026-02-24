Publications juridiques : cap fixé par le président de l’Assemblée nationale

Dans l’après-midi du 24 février, au siège de la Maison d’édition Politique nationale « Su That » (Vérité) à Hanoï, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a assisté à la cérémonie de présentation de l’ensemble des lois adoptées par l’Assemblée nationale de la 15e législature lors de sa 10ᵉ session.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a souligné que la publication de cet ensemble d’ouvrages traduisait concrètement la ligne directrice selon laquelle « la loi doit précéder, ouvrir la voie à l’innovation et faire de la vie et des intérêts du peuple la référence des politiques ».



Il a rappelé que l’année 2026 marquait la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, soulignant que, pour répondre aux exigences des nouvelles missions, chaque cadre, fonctionnaire et travailleur de la Maison d’édition devait continuer à promouvoir la solidarité et l’esprit de dévouement, afin de remplir avec succès les missions politiques confiées par le Parti et l’État.



Évoquant plusieurs tâches prioritaires, il a demandé à la Maison d’édition Politique nationale « Su That » de poursuivre efficacement les travaux d’édition, de publication et de communication visant à diffuser et à mettre en œuvre la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti, les lois et résolutions adoptées par l’Assemblée nationale, ainsi que les documents au service des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031, en garantissant l’exactitude, l’uniformité et la rapidité.



Insistant sur la nécessité de concentrer au maximum les ressources humaines et matérielles pour la transformation numérique des activités d’édition, le président de l’Assemblée nationale a invité la Maison d’édition à élaborer et à mettre en œuvre une feuille de route de transformation numérique adaptée à chaque étape, garantissant une approche synchronisée et systémique, et à appliquer l’intelligence artificielle à toutes les étapes de l’édition, de la publication et de la diffusion.



Il a également appelé la Maison d’édition à renforcer sa coordination avec les organes de l’Assemblée nationale afin de renouveler vigoureusement la communication et la présentation des publications théoriques, politiques et juridiques, contribuant ainsi à élever le niveau de conscience politique des cadres, des membres du Parti et de la population.

Vu Trong Lam, directeur et rédacteur en chef de la Maison d’edition Politique nationale « Su That », remet un ouvrage de la Maison d’édition au président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA



Lors de la cérémonie, le directeur et rédacteur en chef de la Maison d’édition Politique nationale « Su That », Vu Trong Lam, a présenté l’ensemble des lois adoptées lors de la 10ᵉ session de l’Assemblée nationale de la 15e législature. -VNA/VI