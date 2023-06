Publication d’un livre sur le Président Ho Chi Minh et des présidents américains

Le livre « Bác Hồ với các Tổng thống Mỹ » (Oncle Ho avec des présidents américains) du professeur agrégé et docteur Vo Van Loc, vient d'être publié par la maison d'édition politique nationale « Sự thật » (Vérité).

Le livre « Bác Hồ với các Tổng thống Mỹ ». Photo: hanoimoi.com.vn

Le livre se compose de huit chapitres, reflétant les deux étapes de la lutte diplomatique du Président Ho Chi Minh à travers l'envoi de lettres, de messages…, à sept présidents américains (Wilson, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon).

Pendant la période 1919-1946, l'Oncle Ho envoya des messages aux trois présidents Wilson, Roosevelt et Truman, exprimant toujours son désir d'établir des relations amicales et alliées avec les États-Unis. Malheureusement, les attentes du Président Ho Chi Minh

et du gouvernement de la République démocratique du Vietnam ne furent pas réalisées lorsque les présidents américains n’acceptèrent pas les messages qu'il envoya.

Pendant la période 1947-1969, les États-Unis furent passés d'une intervention indirecte à une guerre directe qui porta atteinte à l'intégrité territoriale, à l'indépendance et à la liberté du peuple vietnamien. Le Président Ho Chi Minh envoya aux présidents Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon des lettres, des messages…, condamnant résolument l'agression de l’armée américaine tout en poursuivant ses efforts pour trouver une solution pacifique et mettre fin à la guerre.

Le livre montre une fois de plus que le Président Ho Chi Minh est un diplomate talentueux, un grand leader révolutionnaire du Vietnam.