Publication du rapport “L'économie du Vietnam en 2022 et les perspectives pour 2023“

L'Institut national de gestion économique a publié ce jeudi à Hanoi le rapport «L'économie vietnamienne en 2022 et les perspectives pour 2023". Rapport qui a été réalisé avec l’aide de l’Allemagne par le biais du Programme de réforme macroéconomique et de croissance verte.

Le rapport propose deux scénarios pour l’économie vietnamienne en 2023. La croissance du PIB devrait atteindre 6,47% dans le premier, et 6,83% dans le second. Les exportations pour l'ensemble de l'année devraient augmenter de 7,21% dans le scénario 1 et 8,43% dans le scénario 2. Quant à l'inflation moyenne, elle est située respectivement à 4,08% et à 3,69%.

Quel que soit le scénario, les économistes proposent d’accélérer l’innovation. C’est le cas de Lê Xuân Ba.

«À mon avis, l'innovation dans les institutions est beaucoup plus importante que l'innovation dans les sciences et la technologie. Les institutions performantes favorisent le développement scientifico-technologique. Innover signifie oser penser, oser faire de nouvelles choses. Il faut donc mettre en place des politiques favorables à l’innovation tout en encourageant les innovateurs», nous dit-il.

Le rapport a proposé des recommandations permettant au Vietnam de créer des institutions favorables à l’innovation et capables d’adapter son économie aux fluctuations extérieures.