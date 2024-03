Publication du livre du leader du Parti sur la détermination à édifier un Vietnam fort et prospère. Photo: nhandan.vn

La Maison d'édition politique nationale Su that (Vérité) vient de publier le livre en ligne "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque" du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong sur l'adresse : https://sachquocgia.vn.

À l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930 - 3 février 2024), le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a écrit un article extrêmement important intitulé "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque".

Immédiatement après sa publication, l'article a reçu une large attention et une large réaction de la part des responsables, des membres du Parti et du peuple, contribuant ainsi à susciter la fierté des glorieuses traditions historiques du Parti et du Président Hô Chi Minh, ainsi qu’à consolider la foi inébranlable dans la direction du glorieux Parti, dans le travail de renouveau et dans l’édification d’un pays riche, fort, civilisé et heureux.

Afin de déployer des activités politiques et idéologiques autour du contenu de cet article important, de le diffuser largement auprès des comités et organisations du Parti à tous les niveaux du système politique, la Maison d'édition politique nationale Su that a publié le livre "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque" contenant le texte intégral de l'article du leader du Parti.

Ce document répond rapidement aux besoins de recherche des cadres, des membres du Parti et des lecteurs, au service des organisations du Parti, des agences, des unités, comités et cellules du Parti à tous les niveaux dans leurs activités. -VNA/VI