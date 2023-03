Publication de la Stratégie de marketing du tourisme au Vietnam jusqu'en 2030

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a approuvé la décision n° 440/QD-BVHTTDL, promulguant la Stratégie nationale de marketing du tourisme jusqu'en 2030.



Selon l’Administration nationale du Tourisme, la Stratégie vise à promouvoir le Vietnam comme première destination touristique en Asie du Sud-Est en termes d’attractivité, contribuant à la mise en œuvre de la Stratégie de développement du tourisme au Vietnam jusqu'en 2030.



Le secteur a également pour objectif de renforcer et d’améliorer la sensibilisation, la compréhension, l'intérêt, l'amour et la satisfaction pour le Vietnam en tant que destination touristique attrayante, de qualité, durable, répondant aux besoins des clients fortunés avec des séjours de longue durée.



Il est nécessaire d'augmenter le nombre de visiteurs du site web de l'Administration nationale du tourisme, le nombre de membres participant aux plateformes de réseaux sociaux de celui-ci, ainsi que la portée des activités de marketing numérique. La Stratégie vise en outre à améliorer le classement du Vietnam en termes d’indicateurs liés au marketing touristique.



La Stratégie fixe l’objectif d’accueillir 18 millions de visiteurs étrangers et 130 millions de visiteurs nationaux en 2025, puis 35 et 160 millions respectivement en 2023.

Yen Bai a accueilli plus de 525.000 visiteurs depuis début 2023. Photo: VNA



Selon la Stratégie, le Vietnam se concentrera toujours sur le tourisme maritime et insulaire, le tourisme culturel, l’écotourisme, le tourisme urbain avec des villes clés telles que Ha Long, Nha Trang, Phan Thiet, Phu Quoc, Da Lat, Sa Pa, ainsi que le développement de l’économie nocturne…



En outre, la Stratégie mentionne la promotion du développement de nouveaux types et produits de tourisme, tels que tourisme médical, agrotourisme, tourisme industriel, tourisme sportif, tourisme d’affaires…



La Stratégie définit plusieurs tâches et mesures clés, notamment l'innovation et la diversification des formes de marketing touristique et la promotion de l'application de la technologie numérique.-VNA/VI