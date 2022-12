Publication de la liste des 121 plats typiques de la gastronomie vietnamienne

L'Association de la culture culinaire du Vietnam (VCCA) a annoncé sa liste des 121 plats vietnamiens typiques pour 2022 lors d'une cérémonie organisée le 22 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Des plats présentés à l'événement. Photo: VNA

Ces plats, dont 47 du Nord, 37 du Centre et 37 du Sud, ont été sélectionnés en fonction de leurs valeurs culturelles, de leur histoire, de leur qualité, ainsi que des technologies de production, de transformation, de conservation et de commercialisation, et de leur valeur économique.

Le vice-président de la VCCA, La Quoc Khanh, a déclaré que dans le but de préserver et de développer la culture culinaire vietnamienne, son Association avait mis en œuvre un projet d'enquête, de collecte, de présentation de données sur la cuisine vietnamienne comme première étape pour faire connaître au monde le savoir-faire vietnamien via la gastronomie.

Fin 2022, le projet a collecté les données de 421 plats de 60 villes et provinces dans l’ensemble du pays.

La VCCA continuera de compléter sa base de données sur la gastronomie vietnamienne dans le but d’identifier, dès 2023, les 1.000 plats représentatifs de l’art culinaire national.

Les données collectées permettront d’élaborer une Carte gastronomique vietnamienne en 2024, puis un Musée de la gastronomie vietnamienne, sous forme physique et en réalité virtuelle 3D.