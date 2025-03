Publication de la décision d’amnistie 2025 du chef de l'État

Conférence de presse pour annoncer la décision du chef de l'État d'amnistier des prisonniers en 2025. Photo: VNA

Le Bureau présidentiel a tenu, ce mardi 4 mars à Hanoï, une conférence de presse pour annoncer la décision du chef de l'État d'amnistier des prisonniers en 2025.



Le chef adjoint du Bureau présidentiel, Pham Thanh Ha, a présenté à la presse la décision d’amnistie n°266/2025/QĐ-CTN, signée par le président de la République le 3 mars 2025 à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 2025).



Les bénéficiaires incluront les personnes purgeant une peine de prison à durée déterminée, celles ayant une peine à perpétuité commuée en peine à durée déterminée et celles bénéficiant d'une suspension temporaire de l'exécution de sa peine, a-t-il déclaré.



Pham Thanh Ha a précisé qu’ils doivent avoir fait preuve de bonne conduite, avoir purgé au moins un tiers de leur peine pour les peines à durée déterminée et au moins 14 ans pour les peines à perpétuité réduites.



Les détenus ayant purgé au moins un quart de leur peine à durée déterminée et ceux ayant exécuté au moins 12 ans de leur peine à perpétuité commuée peuvent également être éligibles à l’amnistie sous certaines conditions particulières, a indiqué le général Lê Vinh Tuyên, vice-ministre de la Sécurité publique.