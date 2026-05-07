Protestation de la VINAFIS contre l’interdiction chinoise de pêche en Mer Orientale

Remise d'un drapeau national à des pêcheurs. Photo : VNA

La Société vietnamienne des pêches (Vietnam Fisheries Society - VINAFIS) a adressé un document au Bureau du gouvernement, au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères pour protester contre l’interdiction unilatérale de pêche en Mer Orientale imposée par la Chine en 2026.

Selon la VINAFIS, le 24 avril 2026, le Bureau de l’Agriculture et des Affaires rurales de la ville chinoise de Sanya a publié un avis imposant une période annuelle de suspension de la pêche en Mer Orientale d’une durée de trois mois et demi, du 1er mai au 16 août 2026. La zone concernée s’étend du 12e parallèle nord au 26e parallèle 30 nord, incluant le golfe du Bac Bo, les zones maritimes situées à l’extérieur du golfe du Bac Bo ainsi que la zone économique exclusive du Vietnam au centre de la Mer Orientale (au nord de l’archipel de Truong Sa). Toutes les formes de pêche y sont interdites, à l’exception de la pêche à la ligne.

La VINAFIS affirme qu’il s’agit d’une interdiction de pêche unilatérale et injustifiée imposée par la Chine, violant gravement la souveraineté, les droits et les intérêts légitimes du Vietnam, ainsi que le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Cette mesure va également à l’encontre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).

Le bateau de pêche PY 90009 TS est ancré dans le port de l'île de Truong Sa. Photo : VNA

​Cette interdiction de pêche imposée par la Chine pour une période aussi longue entravera les activités normales des navires de pêche et des pêcheurs vietnamiens dans les eaux relevant de la souveraineté du Vietnam, affectera les activités de pêche en mer, compliquera les moyens de subsistance des pêcheurs et augmentera les risques d’incidents entre les bateaux de pêche vietnamiens et les garde-côtes chinois.

La VINAFIS proteste vigoureusement contre cette interdiction de pêche illégitime imposée par la Chine et demande à cette dernière d’y mettre immédiatement fin dans les eaux relevant de la souveraineté du Vietnam ainsi que dans les eaux internationales.

Elle appelle également les autorités compétentes à exprimer une vive opposition et à prendre des mesures fermes pour empêcher cette interdiction injustifiée de la Chine, afin de protéger les ressources marines et halieutiques, de garantir la sécurité des pêcheurs vietnamiens opérant dans les eaux relevant de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction nationale du Vietnam, ainsi que de préserver la sécurité nationale et la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Elle guidera et orientera les associations locales des pêches, les entreprises membres et les pêcheurs afin qu’ils poursuivent leurs activités en mer de manière organisée, tout en collaborant étroitement avec les organes concernés pour renforcer l’information et la sensibilisation au respect de la loi lors des activités de pêche en mer. Elle luttera contre les agissements illégitimes de la Chine, soutiendra la protection des pêcheurs et encouragera les pêcheurs à poursuivre leurs activités en mer, contribuant ainsi à la défense de la souveraineté maritime et insulaire nationale. -VNA/VI